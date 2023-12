Andrea Valdiri expuso varios secretos de su ruptura con Felipe Saruma: “He llorado”

La influenciadora Andrea Valdiri dejó fríos a sus detractores en la mañana del 13 de diciembre, tras pronunciarse con un fuerte mensaje ante las críticas y rumores que se han suscitado alrededor de su ruptura con Felipe Saruma.

El matrimonio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma duró apenas un año y medio Fotografía por: Felipe Saruma

¿Qué dijo Andrea Valdiri de lo que le han dicho tras terminar con Felipe Saruma?

La creadora de contenido inició su pronunciamiento haciendo referencia a los rumores que la han involucrado sentimentalmente con otros hombres, incluido el cantante Elder Dayán, quien desmintió todo hace algunos días.

“A ustedes les gusta que yo salga a hablar, la madre si no. Me han puesto de maridos a cantantes, han hecho memes y han hecho de todo con mi separación (...) Si ustedes quieren que yo haga billete, pues vamos a hacer billete. Voy a llamar a todos mis ex y les voy a decir: ‘Bueno, vamos a hacer billete y montar un reality show y vamos a hablar de la vida íntima pa’ que la gente sepa cómo soy yo’. Me va a tocar porque si hay tanta duda, tantos chismes y tantos memes”, comentó.

Por último, Andrea Valdiri dejó un mensaje a todos aquellos que se han dedicado a hablar sobre sus pasadas relaciones, incluida la que acaba de terminar con Felipe Saruma, pues sus detractores dicen en redes sociales que todas han fallado por su culpa.

“¿A ustedes qué les importa si me duran o no me duran los novios?, si la que está usando su cuerpo soy yo. Y les voy a decir una cosa: yo creo que mis problemas en la vida, los que he mostrado, han sido problemas íntimos y hasta el sol de hoy yo me río de todo lo que han dicho de mí (...) No conocen ni el 1 % de lo que puedo ser como mujer, es que ni el 1 % les he mostrado en Instagram y veo a muchas mujeres y hombres opinando cosas que no son”, agregó.

Los secretos que reveló Andrea Valdiri de su ruptura con Felipe Saruma

La barranquillera de 32 años aprovechó la ocasión para aclarar varias dudas sobre su divorcio con el joven bumangués. Por ejemplo, señaló que su proceso de separación comenzó hace más de 3 meses y no es tan reciente como muchos piensan.

“Yo ya no vivía con Saru un mes después de mi cumpleaños, que fue en agosto. Ni siquiera les había contado eso a ustedes, la separación la vinimos a decir hasta ahora. Ustedes creen que fue algo reciente y no fue algo reciente”, explicó.

De igual manera, Andrea Valdiri mencionó que no se ha mostrado llorando antes sus millones de seguidores, pues prefirió enfrentar en soledad el dolor por esta etapa.

“Tengo dos hijas que me están esperando. No tengo tiempo para la tristeza, no tengo tiempo ni de volverme loca ni de llorar… bueno, sí he llorado, y bastante, pero tampoco lo muestro porque es una cosa íntima (...) ¿Para qué carajos les voy a mostrar que estoy débil? ¿Para qué?”, concluyó.