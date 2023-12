Andrea Valdiri envió inesperado mensaje a Felipe Saruma ¿Qué le dijo?

Andrea Valdiri y Felipe Saruma completaron 20 días de haber confirmado públicamente la conclusión de su matrimonio. Sin embargo, los comentarios alrededor de esta ruptura continúan surgiendo entre la comunidad internauta.

En la tarde del 11 de diciembre, por ejemplo, la barranquillera se convirtió en tema de conversación tras publicar un inesperado mensaje que, para muchos, fue una clara indirecta hacia su antiguo esposo.

Es la primera vez, tras su divorcio, que Andrea Valdiri se refiere a Felipe Saruma públicamente Fotografía por: Archivo

¿Qué le dijo Andrea Valdiri a Felipe Saruma?

Resulta que la influenciadora de 32 años compartió una historia de Instagram, en la cual se mostró desde la piscina de su lujosa casa. Allí, mostró a sus seguidores que ha estado consumiendo una bebida a base de colágeno para cuidar su piel.

Y aunque parecía ser una publicación como cualquier otra, el comentario que la también bailarina hizo al concluir la grabación fue lo que generó una fuerte polémica.

“Este colágeno es genial para la piel, el cabello y para todo. Bueno... y si se fue el colágeno en carne, que me quede el colágeno en polvo, pero sin colágeno no me quedo”, comentó Andrea Valdiri, haciendo una clara referencia a Felipe Saruma, quien es 8 años menor que ella.

Por supuesto, las opiniones sobre estas palabras surgieron de inmediato y algunos de los comentarios con más interacciones fueron: “No entiendo por qué no lo deja en paz”, “mientras Felipe Saruma pide respeto por Andrea, ella le manda indirectas” y “con todo esto nos damos cuenta de que la separación fue lo mejor para Saruma”.

Otro mensaje de Andrea Valdiri que le recuerdan a Felipe Saruma

En días recientes ha circulado a través de redes sociales otro video de ‘La Valdiri’, en el cual habla sobre sus pasadas relaciones y admite ser una mujer con amplia experiencia en temas sexuales.

“¡El pasado! ¡Hablemos del pasado! Machi, ¿qué te cuento de mi pasado? Me he comido 500 ‘p*chas’; he hecho y deshecho. Y gracias a todo lo que he hecho, soy la mujer que soy hoy en día”, comentó la barranquillera en aquella ocasión.

Y aunque la grabación es de hace varios años, algunos detractores de Andrea Valdiri han aprovechado para difundirla de nuevo y hacer que miles de personas opinen al respecto.