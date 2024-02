‘Gago’ y Paola, del ‘Desafío The Box’, le dieron la bienvenida a su segundo hijo

En agosto de 2023, Paola Solano y su novio Jhon Mosquera, mejor conocido como ‘Gago’, informaron que estaban a la espera de su segundo hijo. Ahora, seis meses después de aquel anuncio, los exparticipantes del Desafío The Box dieron a conocer que ya nació el bebé.

Fotografía por: Archivo redes sociales

‘Gago’ y Paola, del ‘Desafío The Box’, presentador a su segundo hijo

Por medio de su cuenta de Instagram, la ganadora del programa del canal Caracol publicó una foto junto a su recién nacido, el padre del niño y la doctora que estuvo a cargo del parto del pequeño, a quien llamaron Joaquín.

“Ya van 12 días de la llegada de mi otro príncipe. Gracias a Dios por su amor y por darme la alegría más grande que puedo tener: mis hijos y mi esposo, quien estuvo conmigo en todo momento. También te agradezco por enviarme ese ángel, la doctora Paola Arguello, quien me recibió a Joaquín. A pesar de no haber estado conmigo todo el embarazo, me trató como si en realidad lo hubiera estado. Estoy segura de que Dios la envío”, se lee en el posteo de Paola Solano.

Las reacciones a la publicación se suscitaron de inmediato y fueron decenas de seguidores y amigos los que se hicieron presentes con tiernos comentarios. “Me alegra ver cómo crece una familia que está llena de tanto amor”, “los felicito por el nuevo integrante de ese hogar tan bonito que construyen cada día” y “Gago, debes cuidar mucho a esa mujer y a esos hijos tan lindos que tienes”, fueron algunos de los mensajes que recibieron los exconcursantes del Desafío The Box.

La historia de amor entre Paola Solano y ‘Gago’

Se conocieron en 2021, cuando hicieron parte del Desafío The Box. Sin embargo, su cercanía no fue bien vista por gran parte de los televidentes, teniendo en cuenta que el joven deportista tenía una relación en ese momento con Valentina Ortiz, quien concursó en el Desafío Súperhumanos en 2017.

Tras salir de la competencia, Jhon Jairo Mosquera confirmó en charla con La Red que su relación con Ortiz llegó al final. Además, explicó las razones: “Yo me veía en familia y muchas veces le toqué el tema del matrimonio, como para conformar una familia, y siempre me dijo que no”.

Semanas más tarde, ‘Gago’ y Paola Solano confirmaron públicamente que estaban enamorados y se dieron una oportunidad en el amor. En mayo de 2022 tuvieron a José Martín, su primogénito; y en octubre del mismo año se juraron amor eterno en el altar.