Ella es la mamá de Mary Méndez, presentadora de ‘La Red’ ¿Se parecen?

La presentadora Mary Méndez, de La Red, suele ser bastante cuidadosa al hablar sobre su vida íntima y familiar, aunque en ocasiones abre espacio en sus redes sociales para tocar este tipo de temas.

Tal y como ocurrió recientemente, cuando compartió una foto de su mamá y generó una gran cantidad de reacciones.

Ella es la mamá de Mary Méndez, de ‘La Red’

La también empresaria, quien tiene una hermana gemela, es una mujer entregada a sus seres queridos. Así lo demuestra constantemente por medio de sus redes sociales, en las que, muy orgullosa, suele publicar imágenes de los momentos especiales que pasa junto a ellos.

“Mi madre se ganó la lotería porque este modelo ya no lo fabrican. Un hombre justo, recto, honesto, disciplinado, trabajador como el solo, fiel, noble, detallista como ninguno y estricto a otro nivel. Por eso, cuando me preguntan por qué soy tan ‘exigente’, me río y contesto para mis adentros: ‘Porque mi padre pone la vara muy alta’, entonces no espero nada menos que lo que él nos ha demostrado toda su vida. Te amo, papasote”, escribió como descripción a una instantánea en la que se ve a su madre y a su papá adoptivo.

Sin embargo, sorprendidos quedaron los fanáticos de la presentadora de La Red, tras conocer una foto de la mamá de Mary Méndez cuando era joven y ver que la mujer era muy parecida a cómo luce su hija hoy en día.

“Ya sabemos de dónde sacaste parte de tu belleza”, “ahora entiendo muchas cosas, ambas son muy hermosas”, “son igual de hermosas las dos” y “esos son unos grandes recuerdos”, fueron algunos de los comentarios que recibió en aquel posteo.

¿Cómo murió el papá biológico de Mary Méndez?

Cuando la samaria era una bebé de apenas 2 años, su papá falleció en un violento accidente de tránsito en el que, además, su madre resultó fuertemente herida.

“Mi mamá, a raíz de eso, nunca ha podido recuperar su tranquilidad cuando está en un carro. Es completamente normal, tengo a mi marido al lado y mi marido se muere cuando estoy al lado de él. Yo, probablemente, también puedo quedar traumatizada de por vida. Entonces, fue para mi mamá algo muy duro y muy difícil…”, recordó en una entrevista con Confesiones, del canal Red+.

“No lo conocí, porque tenía dos años, sin embargo, sí me acuerdo que yo le preguntaba a mi mamá: – ¿Dónde está mi papá? -. Y mi mamá decía: – Tu papá está allá, en el cielo -. Y nunca ha sido un tema que yo me he atrevido a tocar, con ella, ni con nadie… He oído de gente, que era muy ‘mamador de gallo’, era un abogado supremamente brillante. Pero nunca sentarme con mi mamá [a hablar del tema], porque pienso que deben ser fibras muy difíciles para ella, de remover, y a mí no me gustaría”, concluyó Mary Méndez en aquella ocasión.