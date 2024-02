Isabella Santiago se fue contra Martha Isabel Bolaños: “Soy mucho más joven y guapa”

Pocos minutos tardaron los participantes de La casa de los famosos en sacarse ‘chispas’ y las primeras fueron Martha Isabel Bolaños e Isabella Santiago, dos actrices con fuerte carácter que tuvieron polémicos pasos por MasterChef Celebrity Colombia.

¿Qué pasó entre Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’?

Todo ocurrió en plena presentación, cuando ambas actrices llegaron en el mismo grupo a la ‘casa estudio’, y le preguntaron a la una sobre la otra.

“A diferencia de Martha Isabel Bolaños, yo soy mucho más joven y guapa, y eso le gusta a la gente. Además, soy mucho más inteligente, pero vamos a ver porque en otros realities hemos quedado igualitas”, fueron las palabras de Isabella Santiago que los televidentes no dejaron pasar por alto.

Fotografía por: Cortesía Canal RCN

La actriz caleña, conocida como ‘La Pupuchurra’, no respondió a estas palabras porque no las escuchó. Sin embargo, este no es el único mensaje que han cruzado ambas participantes de La casa de los famosos.

Antes de comenzar el reality show, por ejemplo, Isabella Santiago aseguró que Martha Isabel Bolaños podría ser la compañera con quien más problemas podría tener. Ante esto, la caleña de 50 años respondió en charla con Pulzo:

“Pensé que yo le caía mal porque dijo: ‘Martha Isabel’. Pero no, al contrario, tiene afinidad conmigo ¡Nos parecemos mucho! Es interesante que dos mujeres muy fuertes, y aparentemente similares, puedan llevarse bien en ‘la casa’. La veo como una concursante muy fuerte”.

Martha Isabel contó la verdad sobre el apodo de ‘La Pupuchurra’

Luego de que acabó la transmisión por RCN Televisión, los participantes se reunieron en la sala para presentarse ante el grupo. Este momento quedó expuesto gracias a la emisión de 24 horas ininterrumpidas que se puede ver por Vix.

Allí, Martha Isabel aseguró que por mucho tiempo se le conoció como ‘La Pupuchurra’ gracias a su papel en Yo soy Betty, la fea. No obstante, hace tiempo algunos medios señalaron que, supuestamente, la actriz ya no quería ser conocida bajo este apodo.

La verdad detrás de esta información fue explicada por la propia Bolaños en La casa de los famosos. Allí explicó que, contrario a lo que se dijo, nunca ha sentido enojo por este sobrenombre y se siente muy orgullosa de haber dejado una huella tan grande entre el público.

“Lo que pasa es que, en ese momento, yo quería desligarme un poco de esa producción para que la gente me conociera por otros personajes, pero no es que me molestara. Jamás”, manifestó Martha Isabel Bolaños.