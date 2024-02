Aleja y Sensei, del ‘Desafío The Box’, sufrieron grave accidente de tránsito

Aleja Martínez y Alejandro Calderón, conocido como ‘Sensei‘, fueron los ganadores de la tercera edición del Desafío The Box, concurso de Caracol Televisión en cuya final se enfrentaron a Yan y ‘Guajira’.

Sin embargo, en días recientes los famosos deportistas se convirtieron en noticia por el grave accidente de tránsito que, por poco, les cuesta la vida.

Sensei y Aleja Fotografía por: Arturo Rodriguez

El accidente de Aleja y Sensei, ganadores del ‘Desafío The Box’

De acuerdo con lo expuesto por la pareja de amigos en entrevista con La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol, todo ocurrió después de una competencia deportiva que disputaron en Villavicencio, Meta, en junio de 2023.

“Yo iba manejando y al momentico todos se quedaron dormidos. Yo seguí conduciendo y todo bien. Había mucho trancón, pero ya estábamos llegando al último peaje para entrar a Usme y Sensei se despertó, entonces me preguntó si me ayudaba a manejar y yo le dije que no. Él siguió acomodándose, pero no pudo seguir durmiendo y me dijo: ‘Ven, bebé. Cambiemos y yo te ayudo que yo ya dormí’. Entonces nos cambiamos”, explicó Aleja.

Minutos después del intercambio de piloto, los ganadores del Desafío The Box, quienes iban acompañados por otras dos personas, chocaron de frente contra un tractocamión por un micro sueño que sufrió Sensei.

“La mula le pitó durísimo. O sea, él se metió al otro carril, como en diagonal, se metió al otro carril. Yo en el momento que veo eso le grito durísimo. Mi reacción fue voltearme y coger el manubrio, pero en el momento que yo me volteo fue cuando ya sentí el choque”, agregó Aleja Martínez.

Por fortuna, ninguno de los involucrados en el siniestro perdió la vida. No obstante, sufrieron fuertes golpes en la cara y otras partes del cuerpo, y el vehículo en el que se transportaban quedó en pérdida total.

Exparticipante del ‘Desafío’ sufrió fuerte accidente en uno de sus ojos

Daniel Tirado es un deportista extremo que participó dos veces en el programa de Caracol Televisión (2011 y 2015) y, en búsqueda de nuevas aventuras, recorrió a finales de noviembre pasado la llamada ‘ruta de la muerte’, en Bolivia.

Este exigente trayecto se hace en bicicleta por la vía de 80 kilómetros que une a La Paz con Coroico. No obstante, en medio de dicha experiencia un elemento extraño se le incrustó en el ojo izquierdo y le produjo una grave infección.

“El sufrimiento es parte inevitable de nuestra existencia y no debe ser visto como un enemigo, es un maestro, aunque a veces severo, que nos enseña sobre nuestra fortaleza y resiliencia. No podemos huir del dolor, pero sí podemos aprender a entenderlo y manejarlo. Cada desafío enfrentado nos prepara mejor para los que están por venir”, concluyó el antiguo participante del Desafío, quien ya se recuperó de lo ocurrido.