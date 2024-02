Andrea Valdiri se cansó de las polémicas: “soy una mujer renovada”

Para nadie es un secreto que la influenciadora Andrea Valdiri se ha dado a conocer no solo por sus bailes, ni las obras sociales que ha hecho en algunas oportunidades, sino, sobre todo, por las polémicas que ha protagonizado.

Su vida sentimental ha sido la que más interés ha generado entre los internautas y por la que ha protagonizado más controversias. La relación que tuvo con Lowe León ha acaparado cientos de titulares, pese a que ya no están juntos desde hace más de dos años.

¿Andrea Valdiri no quiere estar en más polémicas?

Todo parece indicar que la bailarina barranquillera se cansó de las peleas por redes sociales y ahora quiere hacer un alto en el camino y generar un impacto positivo a través de sus redes sociales, especialmente de su cuenta de Instagram donde tiene 9,3 millones de seguidores.

A través de un video que publicó en sus historias, la ex de Felipe Saruma, dijo: “esta plataforma hay que usarlas para cosas positivas, por ejemplo, yo no soy partidaria que a mí me lleven a una entrevista a hablar ‘popó’ de otro influencer, no soy quién para señalar a esa persona, porque yo tengo miles de defectos, yo no soy perfecta. ¿Quién soy para criticar a otros? Ahí van a conseguir seguidores, que es lo que hace la mayoría, pero es una polémica mala, porque en un futuro esos seguidores se van a aburrir y se van a dar cuenta que tú no tienes nada bonito para brindar y te van a dejar porque se van a dar cuenta de la clase de persona que eres, entonces utilicemos esto para cosas chéveres”.

La generadora de contenido les dio ese mensaje a sus seguidores, pues hace unos días otra generadora de contenido salió a hablar mal de ella; sin embargo, ella nunca le respondió. “Esa era la Andrea de antes que entraba en polémica porque ella no cede y le gusta responder, pero yo pensando me dije, ‘mira, me toca prender la cámara editar, hablar, desgastarme, cuántos minutos me gasté, en vez de estar pensando en estos minutos en un nuevo negocio que me facture; pero es que eso (la polémica) no me va a facturar, yo ya soy una mujer renovada señores”, puntualizó.

Mensaje de Andrea Valdiri para dejar la polémica

Finalmente, la expareja de Lowe León, el cantante con quien protagonizó toda una controversia por la paternidad de su hija Adhara, concluyó: “así que, en buena forma, en las mejores energías, en los mejores chacras, por favor si tú vas a mi perfil a comentar cosas malucas a llenarme de comentarios que no van al caso, no me sigas cariño, no te tomes el tiempo, lo vas a perder, me estás dando la importancia, dices que no te importo, pero te importo… aquí solo buena energía.