Karol G es acusada de hacer ‘playback’. Así se defendió: “respeto lo que hago”

La gira Mañana será bonito tour, de Karol G ha sido toda una sensación. Este fin de semana ‘La Bichota’ estuvo en Ciudad de México y aunque cautivó a sus fanáticos con sus canciones, también tuvo que enfrentar serias acusaciones de sus seguidores.

Karol g Fotografía por: Instagram @karolg

En redes sociales se generó todo un debate luego que algunos espectadores afirmaran que, supuestamente, la artista hace playback en sus conciertos, hecho que disgustó a sus fanáticos.

¿Karol G hace ‘playback’ en sus conciertos?

La paisa recibió fuertes críticas en sus redes. Algunos de los comentarios que le dejaron, fueron: “qué aburrimiento esos conciertos de esa chica”, “ella no canta, todo son pistas”, “la gente pagando por escuchar playback”, “puro playback y Itune, pero talento muy poco”, “ella nunca ha cantado”.

En serio pagan por ir a verla hacer playback?? 🤣 pic.twitter.com/cmrkgsGwKq — SdeSapa (@sde_sapa) February 9, 2024

Cansada de recibir malos comentarios, la intérprete de Mañana será bonito no se quedó callada y respondió de manera directa: “desde este tour NO hago playback en ninguna de mis canciones… EN NINGUNA. Me he esforzado demasiado, pero DEMASIADO entrenando mi voz, mi cuerpo y mi estado físico para poder rendir en un tour como este y para con mi voz y mi música poder de verdad conectar con cada uno de ustedes y darles de mí lo más real y honesto que es lo que ustedes se merecen”, dice en un mensaje que escribió en su cuenta de Telegram.

Sin embargo, eso no fue todo, ‘La Bichota’ expresó su tristeza con aquellas personas que han querido desmeritar su trabajo después de todo lo que se ha tenido que esforzarse para representar a Colombia de la mejor manera llevando su música a todos los rincones del mundo.

“Es muy loco que entre más crece el proyecto, más buscan cómo desmeritarte, opacarte, ofenderte o desacreditarte... pero la verdad, sigue siendo gasolina para mí, para estudiar, prepararme, evolucionar y estar al nivel de todas las bendiciones que recibo y no doy nada por sentado. Entre más cosas lindas me pasan, más duro trabajo porque respeto lo que hago”, dijo.

Finalmente, la artista aprovechó para enviarle un mensaje a sus fanáticos y les agradeció a quienes la han apoyado: “con este mensaje no intento convencer a nadie que no haga parte de esta familia, de quien soy y de lo que hago, porque tengo la mente tranquila de la disciplina, el esfuerzo y el tiempo que invierto. Pero a ustedes, mis verdaderos fanáticos, los que sí van a mis shows a verme, lo envío porque quiero que estén seguros que de mí siempre van a recibir lo más honesto. ¡Los amo! Y valoro mucho el amor que me dan... ¡no se imaginan qué tanto!”.