A Karol G se le olvidó la letra de su canción y así reaccionó: “muy dura”

Sin duda, una de las artistas del momento es Karol G. La antioqueña se ha posicionado como una de las cantantes de música urbana más importantes no solo de Colombia, sino del mundo. Próximamente recibirá el galardón a la ‘Mujer del año’ en los premios Women In Music Awards, otorgados por la revista Billboard.

Karol G Fotografía por: Archivo Particular

“Karol G ha generado un movimiento femenino en todo el mundo gracias a sus letras empoderadoras y su confianza descarada (...). Su innovador álbum ‘Mañana Será Bonito’ ha demostrado además que es una fuerza a tener en cuenta en las listas de éxitos en inglés y español”, dijo Hannah Karp, directora editorial de la revista.

¿Qué pasó con Karol G?

Durante este fin de semana, ‘La Bichota’ realizó un concierto en Ciudad de México, pero terminó protagonizando un divertido momento cuando, de repente, se le olvidó la letra de una de sus canciones.

La paisa no tuvo problema en reconocer su error frente al escenario mientras interpretaba su tema Mamii. “Tengo que ser honesta, se me olvidó la letra. Yo dizque ‘ta, ta, ta’ y por interno ‘¿cómo es que dice?’, ahora sí la vamos a cantar”, dijo entre risas.

La artista le pidió ayuda a su equipo para tratar de recordar la letra a través del intercomunicador que tiene, pero no obtuvo respuesta tan rápido. Finalmente, Karol G supo sortear el percance y logró continuar con la presentación.

Sus seguidores le dejaron múltiples comentarios: “si a uno se le olvida el padre nuestro”, “una artista tan real, sencilla, carismática. Imposible no amarla”, “tiene más de 150 canciones, por Dios”, “con esas letras tan horripilantes cómo no se le van a olvidar”, “creo q lo hizo a propósito, para darle picante al concierto, ella es la mejor”.

Karol G estrenará nuevo sencillo

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Mi ex tenía razón publicó una historia de sus seguidores presumiendo una enorme pancarta que los espectadores de su concierto en México le hicieron y que decía: “no quiero vida si no es contigo”. La artista no dudó en agradecerles a sus fanáticos por tanto amor y aprovechó el conmovedor momento para anunciar una emocionante noticia: el 14 de febrero, fecha en la que se celebra San Valentín y su cumpleaños, estrenará su nuevo sencillo.

“Me conmoví demasiado y no me aguanté las ganas de anunciarles las noticias de que esta canción sale el día de San Valentín y mi cumpleaños, el 14 de febrero. Gracias a todas las personas que se pusieron de acuerdo para este detalle tan increíble y a mi equipo por ayudarles a hacerlo posible”, escribió.