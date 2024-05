Andrea Valdiri fue sorprendida con lujoso regalo en el ‘Día de la Madre’

Hoy se celebra el ‘Día de la Madre’ en Colombia. A través de las diferentes redes sociales, millones de personas presumen a las mujeres que han dado vida y, de la misma manera, muchas de las mamás muestran los regalos que reciben de sus hijos y demás familiares.

Andrea Valdiri Fotografía por: Archivo

¿Qué le regalaron a Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri es una de las generadoras de contenido más comentadas del país. La barranquillera tiene 9,3 millones de seguidores en Instagram donde publica gran parte de su vida personal y profesional.

Ayer, la influenciadora publicó unas historias presumiendo un lujoso regalo que recibió. Se trata de un costoso collar en forma de cruz, aparentemente de esmeraldas. Además de eso, mostró un arreglo de rosas y muchos globos, aunque no reveló quién se lo dio.

Sus historias se viralizaron en diferentes cuentas que siguen la vida de los famosos y, los internautas no duraron en comentar: “Andrea ya casi no te creemos tu vida, pareciera que te autoregalaras las cosas”, “me hace pensar si no será ella misma la que se auto regala para generar murmuraciones y publicidad”, “está bonito el autorregalo”, “los regalos que ella misma se compra y se manda”, “esa vieja debe tener el corazón bien vacío. Todo es lujo y nada más. Por algo no tendrá un hogar”.

¿Cuántos hijos tiene Andrea Valdiri?

La creadora de contenido es madre de dos niñas: Isabella y Adhara. De la mayor se desconoce quién es el papá; y de la menor se sabe que es el cantante Lowe León, aunque quien asumió ese rol fue Felipe Saruma, su exesposo.

El santandereano fue la figura paterna de la niña durante el tiempo que duró con ‘La Valdiri’ y mientras la también empresaria enfrentaba problemas legales con Lowe por la paternidad de Adhara.

De acuerdo con lo que ella decía, el cantante había negado que la niña fuera suya; sin embargo, él la contradecía afirmando que fue ella quien le negó la posibilidad de responder por su hija. Finalmente, después de una larga batalla legal, una prueba de ADN confirmó que, en efecto, León era el padre biológico de Adhara.

Andrea Valdiri dio regalos del ‘Día de la Madre’

Durante esta semana, Andrea Valdiri sorprendió a las mujeres trabajadoras de las calles de Barranquillera para honrar la valiosa labor que realizan a diario. “Vamos a dar bonitos de un millón. Las vamos a coger en la parada, o mamitas que trabajen en un puesto de Bom Bom Bum, la que limpia los vidrios en el semáforo. Y la idea es desearles un feliz día de la mamá. Vamos a coger a varias mamitas que estén en alguna parada, hay que pedirle a Dios que nos ponga a las personas correctas para que esa ayuda vaya para las personas que realmente lo necesitan”, dijo.

En redes la felicitaron por su gran corazón, teniendo en cuenta que, generalmente la influenciadora suele hacer varias obras sociales.