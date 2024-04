¿Felipe Saruma lanzó ‘pulla’ a Andrea Valdiri?: “se metió conmigo teniendo novio”

Una de las separaciones más sonadas de la farándula en Colombia fue la de Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Los generadores de contenido se habían casado el 16 de abril del 2022 en medio de una extravagante fiesta, a la que asistieron varias celebridades.

Felipe Saruma y Andrea Valdiri. Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri

Aparentemente, la pareja estaba muy enamorada; de hecho, el santandereano de 25 años fue quien asumió el rol de padre con Adhara, la hija que la barranquillera tuvo con Lowe León, con quien tuvo una fuerte disputa legal por la paternidad de la niña.

¿Por qué Andrea Valdiri y Felipe Saruma se separaron?

En noviembre del año pasado, los influenciadores sorprendieron a sus seguidores al anunciar que ya no estaban juntos. La razón, por ahora, es desconocida; sin embargo, se ha rumorado mucho al respecto. Algunos dicen que fue porque el santandereano le fue infiel a la bailarina y otros aseguran que, probablemente, Saruma no soportó el “voltaje” de su esposa.

En las últimas semanas, el también productor audiovisual ha estado publicando unos videos donde muestra algunas situaciones cotidianas de una pareja. Según sus seguidores, ese es el medio que estaría utilizando para contar, indirectamente, lo que pasó con su relación con Andrea Valdiri.

¿Qué dijo Felipe Saruma sobre Andrea Valdiri?

En el más reciente clip, el influencer retrató la historia de una mujer que le reclama a su novio (Saruma) por mirar a su amiga. “Tú eres terrible, delante de tus amigos eres uno, pero en realidad eres un morrongo”, le dice ella, a lo que él le responde: “¿morrongo? Morronga usted que se metió conmigo teniendo novio. Morronga usted que dice que todo el mundo le hace daño. Usted es tan morronga que se metió con mi amigo”.

En el mismo video, la joven le reclama: “sube fotos haciéndose la víctima y se la pasa vagabundeando”.

La escena llamó la atención de los seguidores, quienes aseguraron que, posiblemente, fue lo que ocurrió con Saruma y Valdiri: “entre chiste y chiste la verdad se asoma”, “Saruma contando la verdad de a poquitos”, “se me hace que Saru anda tirando pulla”, “Saruma ya no llora, Saruma factura”, “uno sin querer se entera del chisme”, “al buen entendedor pocas palabras”, “tan chévere que es echar indirectas así, sin tanto show y sin tanta historia, resumidito”.

¿Andrea Valdiri busca padre para su próximo hijo?

En Semana Santa, la bailarina barranquillera reveló que quiere tener más hijos. “Hoy me di cuenta, hermana, que quiero ser madre de cinco ‘pelaos’... Tú te imaginas que en mi próximo embarazo sean mellos, yo quiero el equipo de fútbol”, dijo en sus redes sociales.

Luego, le hizo una invitación a sus seguidores para quien quiera asumir ese rol junto a ella: “hoy me di cuenta de que soy mejor mamá que nunca, yo la doy toda. Esta es la oportunidad de tu vida, piénsalo, hombre que me está viendo, pásame el DM... Por plata no es porque para eso camello y soy poderosa, yo nunca he pedido plata. Y por madre y crianza tampoco porque yo la doy toda. Tengo unos valores espectaculares para criar a mis hijas... Es la oportunidad de tu vida, ¿quién se postula? Escríbeme bebé, aquí te espero. Un hijo mío, bello, espectacular, tengo ese vientre maravilloso, salen lindos, el ‘pelao’ sale completo”.