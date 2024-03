Andrea Valdiri reapareció en redes tras ‘indirecta’ de Saruma: “confúndelos”

La separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma sigue generando todo tipo de comentarios. Los generadores de contenido le pusieron punto final a su historia de amor a finales del año pasado, causando sorpresa en sus seguidores quienes les habían augurado un gran futuro juntos, como toda una familia ejemplar.

Andrea Valdiri Fotografía por: Instagram

A finales del año pasado anunciaron su ruptura y, desde entonces, se han lanzado una que otra indirecta en sus redes sociales. Hasta el momento, ninguno de los dos ha revelado la verdadera razón por la que su matrimonio llegó a su fin. Los rumores apuntan a que, al parecer, el santandereano le habría sido infiel a la barranquillera.

¿Por qué se acabó el matrimonio de Felipe Saruma y Andrea Valdiri?

Felipe Saruma se ha destacado por su faceta como productor audiovisual. En sus redes sociales ha publicado varios videos retratando historias del día a día de una pareja. Para algunos de sus seguidores, ese sería el medio que está utilizando el influencer para contar, de manera indirecta, lo que realmente ocurrió con su relación con Andrea Valdiri.

En una de las situaciones que publicó, relata cómo la llama del amor de una pareja se terminó porque a la mujer no le gustaba que el hombre fuera tan juicioso ni hogareño, por el contrario, prefería que le fuera infiel y que le diera motivos para desconfiar de él. Según los internautas, eso sería lo que realmente habría ocurrido con su matrimonio.

¿Qué opina Andrea Valdiri?

Hace unos días, Andrea Valdiri viajó con su hija Isabella a Europa, ese fue el regalo que le dio a su primogénita por su cumpleaños número 13. Las últimas publicaciones que había hecho eran relacionadas con ese viaje.

No obstante, anoche la bailarina hizo una publicación mostrando el nuevo proyecto en el que está. “Antes traficábamos bollo limpio, ahora traficamos cassette”, “gracias a todas las personas que siempre me apoyan los amo, no te lo puedes perder machi de Colombia 🇨🇴 para el mundo”, se lee en la descripción que está acompañada de un adelanto del videoclip de la nueva canción de Ryan Castro, Blessd y Myke Towers.

Al final del mensaje, Valdiri dejó un contundente mensaje, que muchos catalogaron como una indirecta: “confúndelos con tu silencio, y sorpréndelos con tus acciones”.

Los seguidores no dudaron en comentar: “cuando una mujer empieza a brillar más al separarse de su pareja la del problema no era ella”, “esos vídeos de Saruma están contando la verdad basados en hechos reales”, “esa es ella, siempre vuelve con algo más dando duro”, “hablen mal, hablen bien, ella es la más. Y el que diga lo contrario es por qué tiene rabia”.