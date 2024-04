Alina Lozano tomó difícil decisión por su embarazo: “divorciarse es fuerte”

Alina Lozano se caracterizó por los múltiples papeles que realizó en la televisión colombiana. Entre los más recordados, se encuentran: Pedro el escamoso, Mujeres asesinas, Aquí no hay quien viva, Las detectivas y el Víctor, Chica vampiro, La maldición del paraíso, etc.

Desde hace varios meses está alejada de la pantalla chica, pues ahora está enfocada en crear contenido para las redes sociales de la mano de Jim Velásquez, su joven esposo.

La pareja inició haciendo videos mostrando situaciones cotidianas de una madre y un hijo, pero al poco tiempo cambiaron el enfoque y comenzaron a recrear situaciones de una pareja con gran diferencia de edad. La ficción superó la realidad y, meses después, se volvieron novios, se casaron y ahora están esperando un hijo.

¿Alina Lozano se divorció de Jim Velásquez?

Hace unas semanas, la actriz reveló que está esperando un hijo con Jim Velásquez, luego de someterse a un tratamiento de fertilidad, pues, por su edad, no era posible tener más hijos de manera natural.

Ahora, Lozano reveló que está enfrentando un proceso de divorcio, pero no precisamente con su esposo Jim, sino con el azúcar, pues por su embarazo, debe cuidarse lo más que pueda. “Me estoy divorciando”, escribió en una historia de Instagram.

Luego, dijo en el video: “¿amigos ustedes no tienen eso que les gusta, que les encanta, que los trasnocha y ustedes dicen ‘no, jamás dejaría de tomar o de comer esto’. A mí me llena de adrenalina, de energía, pero no puedo tomarlo”, comenzó diciendo.

Enseguida, explicó que se trata del azúcar, por lo que ha tenido que reemplazarla tomando agua: “estoy tomando agua, hay divorcios que son duros, amigos, siempre separarse o divorciarse es fuerte, Alina Lozano y el azúcar están enfrentando el divorcio”, afirmó.

Alina Lozano ha sido criticada por su embarazo

A través de sus redes sociales, Alina y Jim han expresado su felicidad por la llegada del nuevo integrante de la familia Velásquez Lozano. Sin embargo, en el proceso, la pareja ha sido fuertemente criticada por los internautas, quienes aún no les creen que sea verdad que se vayan a convertir en padres.

Además, les han dicho fuertes palabras, pues los usuarios aseguran que la pareja está haciendo todo por estrategia. Cansada de las críticas y, entre lágrimas, Alina respondió:

“La verdad no me siento tan positiva como la prueba de embarazo” Nosotros decidimos mostrar todo lo que ha sucedido con nosotros como pareja, y tener que estarle respondiendo a las personas que nosotros seguimos trabajando, ‘pero si está en embarazo’, ‘pero si es marketing’, hay cosas que dicen de verdad que sobrepasan”.