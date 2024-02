“Dejen las mentiras”: Alina Lozano y Jim Velásquez criticados por supuesto ‘show’

El 23 de noviembre del 2023, Alina Lozano y Jim Velásquez unieron sus vidas en matrimonio durante una ceremonia privada que se llevó a cabo en el municipio de Subachoque.

Te puede interesar: Jenny López, novia de Jhonny Rivera, respondió a quienes la tildan de ‘crecida’

Alina Lozano y Jim Velásquez Fotografía por: Jim Velásquez vía Instagram

Los actores se han destacado por el contenido que publican en sus redes sociales, donde muestran situaciones que viven en el día a día, Sin embargo, muchos de los internautas han revelado que, aunque ya se casaron, todo se trataría de una mentira, pues estarían actuando todo para ganar seguidores y crecer en redes sociales.

¿Qué pasó con Alina Lozano y Jim Velásquez?

Luego de su mediática boda, ‘doña Nidia’, de Pedro el escamoso y su joven novio mostraron adelantos del apartamento en el que vivirían juntos. Finalmente, lograron remodelarlo y amoblarlo para comenzar, de manera oficial, su vida de casados.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Todo parecía ir bien, de hecho, Velásquez publicó un video el pasado miércoles donde se mostraba muy feliz porque su esposa llegaría a instalarse con él en el apartamento.

Al día siguiente, la pareja posteó otro clip. Ambos estaban muy afectados porque los planes que tenían cambiaron completamente. “Alina y yo ya no viviremos juntos”, escribió el joven.

La actriz fue la encargada de explicarle a sus seguidores lo que estaba pasando: “no puedo vivir aquí con Jim porque tengo una vida propia, la cual incluye a mi hijo, que aún es menor de edad. Este apartamento no es suficiente para los tres, y desorganizar mi vida de esta manera requiere tiempo. Jim no comprende que esta situación no es viable; no puedo salir corriendo de esta manera, ni tampoco puedo permitir que mi hijo viva en un sofá cama”.

Críticas a Alina Lozano y Jim Velásquez

Una vez publicado ese video, que hasta el momento ya cuenta con más de 8.500 likes, los internautas comenzaron a dejar sus opiniones al respecto. En la mayoría de los casos los criticaron porque, supuestamente, todo se trataría de un show.

Te puede interesar: Exnovia de Jim Velásquez arremetió contra Alina Lozano: “se metió en mi relación”

“Increíble para la edad suya Alina, qué show tan horrible”, “ya se volvieron aburridos y ridículos”, “ya están de sobreactuados”, “se pasan, ya aburren con la misma vaina”, “ya dejen las mentiras, muchos los dejarán de seguir”, ese tema ya me aburrió”, “por qué no lo pensaron antes”, “queda claro que todo es un show”, se lee en los comentarios.

Pese a las críticas, Alina y Jim han insistido en varias oportunidades que nada es falso, y que por el contrario, están muy enamorados.