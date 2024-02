Alina Lozano y Jim Velásquez respondieron a quienes creen que son “mamá e hijo”

Durante el año pasado fue muy comentada en el mundo del espectáculo, no solo en Colombia, sino también en otros países, la relación de la actriz Alina Lozano y Jim Velásquez, quienes se llevan 30 años de diferencia.

En contra de todas las suposiciones de sus seguidores, la pareja se casó el 23 de noviembre del 2023. Fotografía por: Jim Velásquez vía Instagram

Inicialmente, se creía que se trataba de una relación laboral, donde ambos actuaban como pareja; sin embargo, la ficción superó a la realidad, pues terminaron enamorándose y meses después llegaron al altar.

Aunque la boda se llevó a cabo el 23 de noviembre del 2023, todavía hay seguidores de los actores que no creen que sean esposos; sin embargo, ellos no han dudado en aclarar que están muy enamorados y que tienen muchos planes a futuro juntos.

¿Alina Lozano y Jim Velásquez son ‘mamá e hijo’?

En sus redes sociales, especialmente en Instagram, Alina y Jim suelen recibir comentarios de toda índole, por supuesto, no han faltado las críticas e incluso burlas, por su relación.

Uno de los comentarios que más suelen dejarle los internautas a los actores, es: “parecen mamá e hijo”. Cansados de tanta insistencia, Alina y Jim decidieron aclarar, una vez más, que están casados y muy felices. Así lo mostraron en un vídeo cómico, publicado en sus perfiles de Instagram.

En el clip, que tiene más de 2 mil likes y que titularon “X: tan lindos que comparten la mamá y el hijo”, mostraron su cara de enojo por ese tipo de comentarios y al final, mostraron sus anillos de matrimonio.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar: “y con ese corte la abuela y el nieto”, “ustedes sigan disfrutando su vida y que el que no le guste que busque un bosque y se pierda”, “no sean ridículos ya no saben que más hacer, señora con sus tonterías”.

¿Cuántos años le lleva Alina Lozano a Jim Velásquez?

De acuerdo con información de internet, la reconocida actriz, quien interpretó a ‘doña Nidia’, en Pedro el Escamoso, nació en el año 1969, es decir, que en la actualidad tiene 55 años. Por su parte, el joven, quien también es actor e hizo parte de La Nieta Elegida, tiene 24 años.