Alina Lozano y Jim Velásquez generan polémica: “No hay embarazo. Todo es mentira”

La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez ha generado todo tipo de comentarios no solo en Colombia, sino en varios países del mundo por su relación amorosa, teniendo en cuenta que la actriz es 30 años mayor que Velásquez.

Alina Lozano y Jim Velásquez se confesaron sobre la luna de miel, los hijos y más

Inicialmente, los actores hacían videos mostrando situaciones cotidianas entre una madre y un hijo; sin embargo, con el paso de los días cambiaron el enfoque refiriéndose a las relaciones de pareja entre una mujer mayor y un hombre joven. Aunque se creía que solo era un trabajo para ganar seguidores en redes sociales, después de unas semanas confirmaron que eran novios, generando toda una polémica.

¿Alina Lozano está embarazada?

Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron el 23 de noviembre del año pasado. En varias oportunidades hablaron de la posibilidad de convertirse en padres; sin embargo, sus seguidores dudaban de eso, pues la actriz tiene 55 años y quedar en embarazo, aparentemente, no sería posible.

Hace unos días confirmaron a través de sus redes sociales que estaban en la dulce espera de su primer hijo. “Hay personas que nos han dicho que somos brutos, nos creen bobos. Una mujer menopáusica no puede quedar embarazada de manera natural, pero como les parece que sí (...) De manera natural es muy difícil porque los óvulos no están, pero con reproducción asistida es totalmente posible”, dijo la actriz en su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó con el embarazo de Alina Lozano?

Luego de la controversia que generaron por el supuesto embarazo de la actriz, ahora la pareja publicó un nuevo video respondiéndole a sus detractores por todas las críticas que han recibido.

“No hay embarazo, ¡todo es mentira!”, se lee en la descripción del post. Allí, los actores dicen: “estamos aquí poniendo la cara, amigos, esto se nos salió de las manos, ha sido un tsunami terrible y realmente todos tienen absolutamente la razón, lo del embarazo es mentira, la prueba fue fraudulenta, la compramos en el mercado negro, no queremos seguir más adelante con esto, no importa que lo perdamos todo, no queremos seguir adelante con esto, es demasiado para nosotros mismos, todo fue marketing”, aseguró ‘Doña Nidia’ de Pedro el escamoso.

“Les queremos pedir disculpas por tocar un tema tan sensible como lo es tener un bebé o jugar con eso, yo sé que muchos de ustedes también creyeron, así como hubo otros que se sabían la verdad y no creyeron nada, estamos muy arrepentidos, porque es imposible que una mujer como Alina vaya a tener un bebé”, agregó Velásquez.

Sin embargo, esas palabras de los actores parecen ser que no fueron en serio, pues, en realidad, explotaron contra todos sus críticos afirmando que eso es lo que justamente quisieran escuchar, pero no será así. “eso es lo que la mayoría de ustedes quieren, vernos así, derrotados, porque nos toca demostrar todos los días que sí somos una pareja, que no es mi nieto, que no es mi hijo, que es mi esposo, que sí hay bebé, la prueba es imposible de falsificar, estoy súper aburrida y saben qué, las personas que me están atacando de esa manera simplemente no me importa ya”, dijo bastante ofuscada la actriz.