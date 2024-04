Alina Lozano reveló el nombre de su hijo con Jim Velásquez: “pobre bebé”

Una de las parejas más comentadas de la farándula en Colombia es la conformada por Alina Lozano y Jim Velásquez. Los actores han sido blanco de críticas por la enorme diferencia de edad que se llevan, y también, por las publicaciones que realizan en sus redes sociales.

Alina Lozano y Jim Velásquez. Fotografía por: Instagram

Algunos internautas consideran que ese matrimonio es falso y que, únicamente, fingirían ser pareja como parte de una estrategia para aumentar el número de sus seguidores en las diferentes redes sociales.

Alina Velásquez y Jim Velásquez se convertirán en padres

Luego de su matrimonio en noviembre del año pasado, los actores manifestaron su deseo de tener un hijo. Finalmente, esta semana confirmaron que, gracias a un costoso tratamiento, ya están en la dulce espera de su primer bebé.

Aunque han recibido muchas críticas, Alina y Jim se han mostrado muy felices con la noticia. Hace unas horas publicaron un video revelando el nombre de su bebé, ya sea niño o niña. “Ya elegimos el nombre de nuestro hijo o hija. Si es niño, hicimos una composición entre el nombre del abuelo, (papá de Jim) y mi segundo nombre y sonaría así Franky Durlandy Velásquez Lozano”, dijo el joven actor.

Enseguida, la actriz que interpretó a ‘Doña Nidia’ en Pedro el escamoso, reveló el nombre por si llega a ser una niña: “hicimos también una composición con dos de los personajes más icónicos de mi carrera artística y con los que me gané mis dos India Catalina. La niña se llamaría Nidia Elvira Velásquez Lozano”.

Críticas por el nombre del hijo de Alina Lozano y Jim Velásquez

La composición de los nombres no fue del agrado de muchos cibernautas, quienes no dudaron en dejar sus opiniones al respecto: “puro nombre de abuelita”, “qué tristeza esta señora haciendo el ridículo, señora usted ya está es para hacer bisabuela y su nieto es el supuesto marido”, “espero que los nombres sean broma”, “no sería raro, sabiendo que en Pedro El Escamoso la nieta se llamaba Nidia Guillermina”, “qué pesar esos nombres están muy feitos, menos mal que al crecer uno se puede cambiar el nombre”, “el nombre del niño no es nada bonito”, “Pobre niña jaja aunque el del niño no es que sea bonito, pero es más pasable”.

¿Cuántos hijos tiene Alina Lozano?

Aunque el bebé que viene en camino es el primero de la pareja, pero no el de Alina Lozano, pues la actriz ya es madre de Samuel Bordón Lozano, un joven de 16 años que nació fruto de su amor con el también actor Mijail Mulkay Bordón, con quien sostuvo un romance por casi cuatro años.