Él es Samuel Lozano Bordon, el hijo de Alina Lozano y Mijail Mulkay

Por estos días, una de las noticias más comentadas de la farándula nacional es el próximo matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez. La pareja se comprometió hace unas semanas en medio de la emisión en vivo del programa Bravíssimo, de CityTv.

En un principio, cuando publicaron los primeros videos juntos, se creía que solo se trataba de una actuación, pero con el paso del tiempo, los actores confirmaron que su relación sentimental no era broma, sino que, por el contrario, iban muy en serio y con muchos planes a futuro.

Aunque todavía hay seguidores que no creen en su romance, la pareja ya está en los preparativos para su boda, de la que todavía no se conocen muchos detalles. Solo se sabe que sería, probablemente, dentro de tres meses y que les gustaría que fuera en Villa de Leyva, pero eso todavía no es seguro.

¿Quién es el hijo de Alina Lozano?

Cuando Alina y Jim comenzaron a publicar sus primeros videos, lo hicieron representando situaciones cotidianas de una madre con su hijo y por eso muchos creyeron que el actor era realmente su hijo. Sin embargo, ella misma desmintió esa información, afirmando que no era ni su hijo ni tampoco su nieto. “¿Mi nieto? Es mi novio. Entonces me miran y dicen ‘¿en serio?’ (…). Algunas se van sin decir nada, otras dicen ‘uy tan bueno, qué chévere. Yo también tengo mi historia por ahí’”, contó en una oportunidad la actriz, quien interpretó a doña Nidia en Pedro el escamoso.

La realidad es que Alina Lozano sí tiene un hijo. Se llama Samuel Lozano Bordon, quien nació fruto de su relación con el actor cubano Mijail Mulkay, con quien estuvo casada entre los años 2005 y 2008.

Actualmente el joven tiene 16 años, y aunque tiene cuenta de Instagram no es muy constante con sus publicaciones. De hecho, sus padres tampoco suelen publicarlo mucho en sus perfiles.

Hace unos días, cuando Samuel cumplió año, Mijail le dedicó unas emotivas palabras. “Esta personita cumplió 16 años y la vida celebra por él y canta a toda voz a la felicidad y a todo lo bueno que está por venir #feliz cumple hijo”. El actor ha sido el encargado de publicar algunas imágenes de su hijo, quien heredó el talento de sus padres, y aunque no actúa sí es un experto en tocar la guitarra.

Aunque Alina y Mijail se divorciaron, Samuel ha compartido tiempo con los dos. En una entrevista con Bravíssimo, la actriz reveló: “él tiene claro que soy la mamá. Desde ese papel, puedo ser amiga, reírnos, pero tiene claro los límites”.