¿Cuántos años tiene Alina Lozano? Prueba de embarazo la dejaría en evidencia

La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez sigue generando todo tipo de comentarios en redes sociales. Los actores han sido fuertemente criticados, pues, para muchos, su matrimonio es un montaje y todo sería estrategia para ganar seguidores en sus redes.

En las últimas semanas se han convertido en tendencia luego de contar que querían convertirse en padres. Algunos internautas llegaron a creer que la pareja pensaba en adoptar un hijo, pues, por la edad de la actriz de Pedro el escamoso, es imposible quedar embarazada de manera natural.

Recordemos que la controversia ha girado en torno a la edad de los ahora generadores de contenido, pues según se había conocido, Alina tiene 55 años, mientras que su joven esposo tiene 24, es decir, que ella le lleva a él 31 años.

¿Alina Lozano está embarazada?

La actriz se ha realizado varias pruebas de embarazo caseras y todas le habían salido negativas. Sin embargo, esta semana decidió realizarse una de sangre y el resultado sorprendió a sus seguidores.

La pareja se muestra en un laboratorio médico recibiendo el resultado. Cuando vieron que decía “Positivo”, no dudaron en expresar su felicidad, incluso a ambos se les derramaron las lágrimas.

Algunos usuarios aun no creen que sea verdad: “con todo respeto siempre te admiré por q eres una gran actriz, pero Dios mío si te has ridiculizado con ese niño, no juzgo, no critico a una persona pueda tener una relación con alguien menor, pero debe ser personal no como lo manejas”, “tan cansones y después salen haciendo el show que perdieron al muchachito o la muchachita es que de verdad que hartera con estos dos”.

¿Cuál es la verdadera edad de Alina Lozano?

Según la información que está registrada en internet, Alina Lozano nació en 1969, es decir que, supuestamente, tiene 55 años. Sin embargo, un detalle plasmado en el resultado de la prueba de sangre llamó la atención de los seguidores.

En el documento aparece la fecha de nacimiento de la actriz y la edad, que, al parecer, habría sido alterada. Según lo que se observa ahí, Lozano nació el 06-01-1965, es de que, realmente, tendría 59 años.

Esto dicen en redes: “si nació el 1965, tiene 59 años, no 50 (edad corregida)”, “le tacha la edad y no la fecha de nacimiento”, “eso no debe ser verdad porque ella tiene casi 60 años”, “por qué hacen eso falsificar documentos. Tiene 59 años no 50″, “tiene 59 años según la fecha de nacimiento que aparece ahí”, “tiene 59 años y está embarazada, no sé”.