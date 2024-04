¿Adiós a ‘Culotauro’? Diana Ángel se le declaró a famoso comediante: “Me encanta”

Diana Ángel, reconocida actriz y participante del reality show La casa de los famosos Colombia, sorprendió este 18 de abril a sus seguidores y al público en general con una inesperada revelación que incluye a un famoso humorista colombiano.

No te pierdas: Karen Sevillano y ‘La Segura’ tuvieron fuerte pelea en ‘LCDLF’: “No me calle”

Diana Ángel, actriz y participante de 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Instagram Diana Ángel

¿A quién se le declaró Diana Ángel?

Durante una conversación que tuvo en el salón de maquillaje con Karen Sevillano, la actriz expresó abiertamente su gusto y cariño por el comediante Gerly Hassam Gómez, conocido por su participación en Sábados Felices y MasterChef Celebrity Colombia.

“Mira, ‘Culotauro’, yo sé que tú y yo nos amamos, pero eso no va para ningún lado. Yo me quiero casar con Hassam ¡Fuertes declaraciones! De verdad que a mí me encanta Hassam, me parece un hombre serio, interesante, grande y muy caballero ¡Ese señor es una cosa divina!”, dijo Diana Ángel a su compañera, quien confirmó la calidad humana y caballerosidad del comediante tras haberlo conocido personalmente.

Vea también: Luisa Fernanda W reveló qué retoques se ha hecho en la cara y mostró cómo lucía antes

Dicha confesión suscitó un gran revuelo en las redes sociales y entre los espectadores del programa, quienes también recordaron a ‘Culotauro’, antiguo participante de La casa de los famosos, con quien la actriz bogotana tuvo un pequeño romance.

@oficialhassam 🥹 Cuando es que son las visitas conyugales en ese estudio? @LaCasaDeLosFamososColombia ♬ sonido original - Hassam

Así contestó Hassam a la declaración de Diana Ángel

El cómico bogotano respondió con su característico sentido del humor y sus palabras aumentaron la curiosidad entre el público.

“¿Cuándo es que son las visitas conyugales en ‘La casa de los famosos’?”, escribió el antiguo miembro de Sábados Felices a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: La presentadora y actriz Jessica Cediel publicó video haciendo aseo sin ropa y le llovieron críticas

El inesperado comentario de Diana Ángel y la respuesta de Hassam llamaron la atención de los fanáticos del concurso televisivo, y fueron objeto de diversos rumores y comentarios como: “Alguien que por favor haga reaccionar a Diana, va a terminar lastimada por buscar amor en cualquier lado”, “necesito entrar a esa casa y hablar con Diana varias cosas”, “después de lo que se supo entre Hassam y la exesposa me quedan muchas dudas” y “menos mal ya le echó tierra a Culotauro porque el tipo lo hizo hace rato”.