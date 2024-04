Luisa Fernanda W reveló qué retoques se ha hecho en la cara: mostró cómo lucía antes

Luisa Fernanda W suele despertar un alto interés entre su público, sobre todo cuando de hablar sobre su vida privada se trata. Tal y como ocurrió en horas recientes, cuando compartió detalles sobre los retoques estéticos que se ha realizado en el rostro, ofreciendo una comparativa de su apariencia antes y después de los procedimientos.

Luisa Fernanda W Fotografía por: vea

¿Qué retoques tiene Luisa Fernanda W en la cara?

Recientemente, en un acto de franqueza y cercanía con su audiencia, la antioqueña de 30 años realizó una dinámica llamada ‘la caja de preguntas’, por medio de la cual resolvió algunas dudas frecuentes.

“¿Qué te hiciste en la cara?, estás cambiada”, fue uno de los interrogantes que recibió Luisa Fernanda W, quien reveló que hace años se sometió a una rinoplastia para modificar la forma de su nariz. Además, confesó haber utilizado bótox en las cejas y haberse retirado el ácido hialurónico de los labios debido a un perfilamiento que no cumplió con sus expectativas.

Más allá de los procedimientos estéticos, la creadora de contenido también destacó la importancia del cuidado natural y las prácticas saludables para mantener un rostro sano y radiante. Entre sus secretos, mencionó el yoga facial, una técnica que promueve la relajación y tonificación de los músculos faciales a través de ejercicios específicos.

La respuesta de sus seguidores de Luisa Fernanda W fue abrumadoramente positiva, con muchos expresando su admiración por su honestidad y otros solicitando consejos y rutinas para lograr un aspecto saludable y tonificado.

“Siento que todo esto te ha servido mucho y comenzaré también con el yoga facial”, “Luisa es muy valiente por decir eso y someterse a las críticas salvajes de muchos” y “espero que nos sigas compartiendo secretos porque me suelen funcionar mucho“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

¿Por qué a Luisa Fernanda W le incomoda cantar en vivo?

En una reciente entrevista que concedió a la periodista española Eva Rey y su programa Desnúdate con Eva, a la influenciadora le solicitaron interpretar un fragmento de la canción que estrenó hace poco con Itzza Primera. Sin embargo, admitió que demostrar sus habilidades en público todavía le cuesta bastante.

“Tengo que sacar el miedo de hacerlo en vivo y esto es algo que hablado con Itzza y con muchas personas más ¿A mí qué me pasa?, que me cuesta y no porque sienta que lo haga mal, porque lo he hecho, sino porque esta inseguridad es algo como que no he desbloqueado”, concluyó Luisa Fernanda W, tras lo cual recibió una gran cantidad de críticas.