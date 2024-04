Luisa Fernanda W respondió a opinión de Yeison Jiménez sobre su relación con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno conforman una de las relaciones amorosas más mediáticas de la farándula colombiana. Muestra de lo anterior fue el revuelo que Yeison Jiménez causó en abril de 2023, al opinar sobre esta pareja.

“Luisa es una mujer muy inteligente, es un león. Luisa es un hombre vestido de mujer (...) ¡Pudo dominar a Pipe! Lo que pasa es que ella piensa por encima de Pipe, él me ha contado muchas cosas en las que me ha contado que ha perdido contra ella”, dijo el caldense en una entrevista con Eva Rey.

@cofradiacambio “Lo que pasa es que ella piensa”. Es el machismo que anda rondando dentro de todos nosotros y ni siquiera nos damos cuenta de que lo tenemos. Tarea diaria: erradicar esos momentos de cotidianidad en donde expresamos cosas como: “es tan inteligente que parece un hombre vestido de mujer”. #Colombiana #Paisa #KarolG #Colombia #CofradiaParaElCambio ♬ sonido original - cofradiacambio

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el comentario de Yeison Jiménez?

Aunque en su momento la influenciadora dijo haber entendido “perfectamente lo que quiso decir” el amigo de Pipe Bueno, también advirtió en aquella ocasión que no entraría en detalle sobre su opinión al respecto.

Sin embargo, un año después y en entrevista con la misma periodista, Luisa Fernanda W reaccionó en vivo a las declaraciones de Yeison Jiménez y, de paso, respondió a la postura del artista de música regional.

“Creo que por eso Pipe y yo somos pareja. O sea, nos complementamos de una manera impresionante. La vida me dio el regalo de encontrarme con una persona como Pipe, que es igual de visionaria a mí. Y es que nosotros, aun cuando estábamos en la etapa de conquista y de esas maripositas en aumento, siempre hablamos sobre nuestro crecimiento. Entonces, cuando ya decidimos establecer nuestra relación, empezamos a pensar en qué inventarnos o con quién asociarnos. Y creo que ambos, porque no me voy a colgar yo sola la medalla, hemos trabajado mucho para tener lo que se ha logrado”, comentó la también cantante y empresaria en charla con Eva Rey.

Los comentarios en redes a esta respuesta no se hicieron esperar y fueron cientos de elogios los que le llovieron a la paisa: “Tiene toda la razón y tenemos que acostumbrarnos a ver mujeres empoderadas”, “siempre consideré desatinado el mensaje que dio Yeison Jiménez esa vez, aunque también sé que no lo hizo de aposta” y “una respuesta de altura para una mujer de altura”.

¿Por qué a Luisa Fernanda W le incomoda cantar en vivo?

En la conversación con Eva Rey, a la influenciadora le pidieron cambiar un pedazo de la canción que, actualmente, se encuentra promocionando con Itzza Primera. No obstante, admitió que demostrar sus habilidades en público todavía le cuesta.

“Tengo que sacar el miedo de hacerlo en vivo y esto es algo que hablado con Itzza y con muchas personas más ¿A mí qué me pasa?, que me cuesta y no porque sienta que lo haga mal, porque lo he hecho, sino porque esta inseguridad es algo como que no he desbloqueado”, aseveró Luisa Fernanda W, tras lo cual recibió una gran cantidad de críticas.