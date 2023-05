‘Acróstico’ de Shakira: Milan y Sasha son los protagonistas del nuevo video

Mientras Shakira se sigue preparando para revelar lo que viene en su nueva faceta musical, el nombre de sus hijos suenan como protagonistas, especialmente en su última canción llamada Acróstico, la cual dedicó a los dos pequeños, Milan y Sasha, de 10 y 8 años respectivamente que nacieron de su amor de doce años con Gerard Piqué.

Luego de canciones como Te felicito, Monotonía, Music Sessions #53 y TQG, la barranquillera de 46 años sorprendió con otro lanzamiento, pero esta vez no dedicado al desamor ni a su expareja; sus fanáticos se ‘derritieron’ de ternura al ver la faceta materna de la cantante expresada en una canción. “Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti”, dice la letra del tema publicado hace unos días.

Milan y Sasha aparecen en la nueva canción de Shakira ‘Acróstico’

Hace unos minutos la artista colombiana publicó el video oficial de su nueva canción, terminando por ‘derretir’ de ternura a sus fanáticos ya que en él aparecen sus dos hijos, Sasha y Milan como los protagonistas de la composición. En las imágenes se ve a los tres empacando sus pertenencias, una representación de lo que aparentemente pudo ser su mudanza de Barcelona a Miami.

Pero lo que conmovió a la mayoría, incluso a la misma Shakira, fueron los talentos musicales de los dos niños. “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, escribió hace unos minutos la cantante junto a un fragmento donde se escucha cantar a su hijo menor, acompañado del mayor quien toca el piano.

