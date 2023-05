Tom Cruise está interesado en conquistar a Shakira y ya le envió flores

El encuentro entre Shakira y Tom Cruise el pasado domingo 7 de mayo en Florida, durante el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno, sigue generando noticias en los medios del entretenimiento mundial. La pareja que coincidió en la zona VIP de la carrera que terminó ganando el automovilista belga Max Verstappen se convirtió en el centro de atención cuando entablaron una conversación que se extendió por varios minutos y que incluso, tuvo como testigo en un punto del diálogo a Milan, el hijo mayor de la barranquillera.

Ahora ha trascendido, según medios estadounidenses como Page Six que el encuentro no quedaría solamente ahí, ya que el actor neoyorquino de Misión imposible no estaría conforme con algo pasajero y casual.

“Él está sumamente interesado en ir tras ella…[Entre ellos] hay química”, habría declarado al medio norteamericano la fuente que ha citado Page. Luego añadió que incluso Tom dejó le dejó claro a la artista su interés al enviarle flores ese mismo día. Adicionalmente comentó: “Hay química, Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, y ese podría ser Tom”.

Los seguidores no avalan cercanía de Shakira con Tom Cruise

Curiosamente cuando las versiones sobre una inminente cercanía entre el actor y la cantante comenzaron a circular algunos de los seguidores le han dejado ver a la colombiana en las redes que no avalarían algo más personal en la relación de los dos y le aconsejarían “huir de ahí” en cuanto le sea posible.

Recordemos que Tom Cruise, quien cumplirá 61 años en julio próximo, actualmente está soltero, tenido varios matrimonios. Estuvo casado con Mimi Rogers, con Nicole Kidman, con quien tuvo dos hijos; y también con la actriz Katie Holmes, con quien concibió a Suri, con quien se especula, no tiene ninguna cercanía.

No sería la primera vez que Tom muestra su interés en una latina. Ya había sido vinculado sentimentalmente con Penélope Cruz, con quien compartió en Vanilla Sky, y con la también colombiana Sofía Vergara.