Adriana Arango de ‘Ana de Nadie’: “Tengo más de Violeta de lo que pensé”

La actriz antioqueña Adriana Arango vive un momento estelar en su carrera con la interpretación de Violeta en la novela Ana de Nadie. Violeta es una de las mejores amigas de protagonista, una mujer libre, sin tapujos, que habla sin filtro, pero como es natural, tiene sus conflictos propios. Adriana quien lleva más de 25 años en la actuación y comenzó en el mundo artístico como bailarina, también escribe guiones y es una conocida y exitosa productora de teatro. De hecho, es socia de una compañía dedicada al montaje de piezas en las tablas.

Justamente sobre su personaje la actriz habló con Vea a solo unos pocos días de terminar la grabación de la novela que, sin duda, se ha convertido en tema de conversación en redes y en la vida cotidiana.

Violeta es inteligente, pero muy pasional, desparpajada y hasta irresponsable, esas últimas características ¿Le molestan cuando las ve en alguna amiga o las envidia?

La verdad, no conozco a alguien como Violeta, reconozco muchas cosas en diferentes personas... pero Violeta es un personaje, eso significa que es una metáfora, un espíritu que nos arrastra, nos inspira, que es más grande que una persona normal y como personaje me encanta, nada me molesta en ella, porque entiendo su dolor y su lado brillante.

También te puede interesar: Gregorio Pernía se sacó tremendo regalo de cumpleaños: Se sacó al lotería

Con mucho de Violeta

¿Qué tanto tiene de Violeta y en qué no coincide con ella?

Tengo mucho más de Violeta de lo que en un principio pensé que tenía, lo digo no desde el lugar donde están los televidentes en este momento, si no desde el que estoy yo, que ya estoy a muy pocas escenas de terminar y ya pude vivir el viaje completo de Violeta, que va a sorprender a más de uno.... ella tiene una fachada muy dura que la adorna con su sentido del humor ácido y temple de mujer dura, que lo único que hacen es proteger a una mujer muy sensible

¿Qué le reprocha a Violeta de su forma de ser?

Nada, porque ese lado de ella escandaloso, de ser tan libre sexualmente está bien, porque no está traicionando a nadie... ella es muy leal, a sí misma y a las personas con que se relaciona, porque cuando se compromete es la más fiel de todos.

Aquí más noticias de artistas y celebridades colombianos Lee sobre el accidente que por poco le cuesta la vida a Juan diego Vanegas El chef de Día a día, Juan Diego Vanegas reveló detalles del accidente que sufrió y lo llevó a cuidados intensivos durante varios días. ENtérate de cómo corrió riesgo la vida del chef de Día a Día, Juan Diego Vanegas Juan Diego Vanegas: Así fue el día en que casi muere Lee qué ha sido de la vida de Naren Daryanani El actor que interpretó a Federico en la serie Padres e hijos está de regreso recuperando su carrera. En Chile tuvo experiencias difíciles que reveló a Vea. Entérate del regreso de Naren Daryanani, de Padres e hijos, a Colombia Naren Daryanani, de Padres e hijos, esta es su vida después de la serie

¿Cómo construyó el personaje?

Siguiendo muy bien las indicaciones del libreto, porque tenemos la fortuna de contar una historia cuya matriz fue creada por Bernardo Romero y Mónica Agudelo y la adaptación fue hecha por Jimena Romero, los tres, unos genios. Yo soy muy apegada a lo que ponen los escritores...también en el repentismo de la escena, se me salen algunas frases o palabras y los directores o Marcela Vásquez nuestra editora deciden si las aceptan o no. Cada vez que vamos a hacer una escena hay un diálogo previo con el director... ¿qué quiere? ¿Qué proponemos nosotros como interpretes? y lo que me inspira estar vestida de una manera u otra, la decoración del lugar... son muchos factores y personas que están poniendo su parte en cada escena y sale un resultado final que nos pertenece a todos.

Adriana Arango “Yo no suelo sentirme insegura”

Violeta es emocionalmente inestable hasta insegura, ¿alguna vez se ha sentido así?

En mi observación de la vida, he notado que nacemos lindos, ingenuos, limpios y la vida nos va rompiendo, cuando uno llega a mi edad ya está completamente partido en miles de pedacitos y el chiste viene siendo: cómo andar todo roto por dentro y si aun así ser capaz de ser feliz y compartir cosas bellas con los otros o si al contrario, me dedico a vengarme de la humanidad haciendo daño... pareciera ser ese el viaje de las almas. Yo no suelo sentirme insegura, no he navegado mucho por ahí, inestable emocionalmente siempre y no es algo eventual...siempre estoy inestable jajajajaja

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

¿Recuerda haber visto señora Isabel y si fue así qué pensaba de esa historia?

No, en esa época vivía muy ocupada con mis amigas del ballet, siempre estaba entrenando, en mil actividades que me metía en el colegio y perdidamente enamorada de mi noviecito del colegio, con el que hacíamos miles de planes y cualquier momento libre vagábamos por ahí. No me quedaba tiempo de ver televisión y no creo que hubiera entendido algo de esta historia.

A Violeta su amiga le dice que ella lucha contra la edad y ocurre mucho, personalmente cómo le va con el asunto, ¿le da duro el paso de los años o es relajada con eso?

Violeta se muere de angustia con el paso del tiempo, yo no tanto, porque nunca prometí que iba a ser bella o a tener un cuerpo escultural... entonces no siento que nadie este esperando nada de eso de mí. Ya en lo personal me relaciono bien con mi cuerpo, obvio que cambia... pero lo que pasa con los años es que uno se va sintiendo cómodo con la vida; por ningún motivo quisiera volver a ser joven... yo sufría mucho, vivía muy atormentada y en este momento me siento infinitamente más feliz y tranquila.

Finalmente ¿qué viene ahora que terminan de grabar Ana de Nadie?

El teatro, arrancamos con la temporada de “La Dama de Negro” en el Teatro libre donde soy la productora general, es otro rol de mi vida donde también me siento plena.