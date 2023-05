Juan Diego Vanegas, de Día a Día, así fue el accidente en el que casi muere

El chef Juan Diego Vanegas se ha convertido en toda una celebridad del entretenimiento colombiano. Además de ser un empresario premiado de la gastronomía colombiana, con restaurantes exitosos, es un cocinero bastante popular en redes sociales donde comparte recetas prácticas a diario. Así mismo, su rol de conductor y cocinero en el programa Día a Día también lo mantiene vigente.

Juan Diego es entonces convocado eventos y entrevistas donde se refiere a su profesión y por supuesto, a su vida. Fue justamente en una de estas charlas que el fin de semana habló de un evento que vivió cuando era tan solo un niño y su vida estuvo en verdadero peligro.

En el programa Bravíssimo Vanegas detalló lo que sucedió ese día que estaba disfrutando con sus amigos de infancia y un hecho inesperado lo terminó llevando a una clínica, donde incluso llegó a cuidados intensivos.

Una moto acuática embistió a Juan Diego Vanegas

La historia ocurrió en Girardot, Cundinamarca. “Cuando tenía 12 años sufrí un accidente, me estrelló una moto acuática. Estaba parado en un muelle con mis amigos y llega una niña inocente, traviesa, de 15 años, a sacar la moto de su papá sin permiso. Se puso a dar vueltas, se acercó al muelle y el timón se bloqueó… La moto siguió y me estrelló a mí. No tengo ni idea la velocidad, pero me acuerdo de la cara de angustia de la niña. Caí al agua y quedó mi pelo flotando”, contó durante la entrevista en la cual Marcelo Cezán y su compañera Mónica Molano lo escuchaban atentos.

Tenía 12 años cuando ocurrió el accidente que hizo que sus amigos entraran en pánico creyendo que el ahora cocinero estaba muerto, pues cuando lo sacaron del agua tenía “los ojos blancos” y había mucha sangre.

“Mis amigos salieron corriendo hasta la casa donde estaban los grandes, pensando que yo estaba muerto. Mi mamá estaba en la casa, cuando mis amigos le dicen ‘Juan Diego se murió’. Mi mamá se fue enloquecida hasta el muelle y gracias a Dios yo ya estaba consiente. Me llevaron al hospital y ahí duré 2-3 días en cuidados intensivos”, reveló en chef de Día a día.

Después del incidente la familia de Juan Diego lo trajo a Bogotá y fue recluido en la clínica Cardioinfantil donde los exámenes revelaron que tenía fractura en dos costillas, así como trauma de tórax y de pulmón, y en una vena cercana al corazón se le había hecho una ‘bomba’. Por todo ello Juan Diego estuvo durante dos semanas en la unidad de cuidados intensivos.