Ryan Castro reveló detalles de su homenaje a Héctor Lavoe: “Lo llevo en mi piel”

Ryan Castro, el artista del barrio Pedregal en Medellín, dio un paso audaz al sumergirse en el mundo de la salsa con su nuevo sencillo El cantante del Ghetto. Este tema no es solo una expansión de su ya versátil repertorio musical, sino también un sincero homenaje a Héctor Lavoe, leyenda de la salsa cuya influencia ha trascendido por varias generaciones.

La canción, que es el primera de su próximo álbum, lleva el mismo nombre que el disco y se estrenó con un videoclip que captura la esencia del ‘Cantante de cantantes’. Allí, el paisa no solo adoptó el estilo del puertorriqueño y le rindió tributo no solo a través de la música, sino también en su apariencia. Este gesto demuestra la profunda admiración y respeto que el reguetonero tiene por Lavoe, según él mismo se lo contó a la Revista Vea.

Ryan Castro habla de su homenaje a Héctor Lavoe

“La salsa es uno de mis géneros favoritos. Siempre he escuchado canciones de salsa y Héctor Lavoe siempre lo he tenido entre los artistas que más me gustan, lo llevo hasta en mi piel en un tatuaje. Además, la salsa es un género que, como el urbano, te lleva a la fiesta o a momentos románticos con tu pareja (...) La forma de vestir, la pinta, las gafas y el video hacen referencia directamente a Héctor. Nos basamos en el video de ‘El Cantante’ para hacerle un homenaje a él y a la salsa”, aseguró el intérprete de éxitos como Jordan y Monastery.

De acuerdo con Ryan Castro, este álbum promete ser una fusión de géneros y colaboraciones con otros grandes artistas, y tiene la intención de reflejar la diversidad y riqueza de la cultura musical latina.

“El álbum no pueden dejar de escucharlo porque lo hice con mucho amor. Yo les aseguro que no les fallo con el disco. Tiene grandes artistas invitados, sorpresas increíbles y un trabajo de un año. Hemos grabado unos videos que son una tremenda película. Las canciones estoy seguro que les va a gustar, en este álbum sentirán por completo mi esencia como artista”, agregó el reguetonero en su charla con la Revista Vea.

¿Qué más se sabe sobre el próximo álbum de Ryan Castro?

La portada del álbum, revelada por Castro, representa la cultura de su barrio y también su ascenso en la industria de la música urbana, desde que cantaba en los autobuses hasta que alcanzó el éxito global.

Portada de 'El cantante del Ghetto' Fotografía por: Cortesía Ryan Castro

Así entonces, se espera que El cantante del Ghetto salga al mercado el próximo 9 de mayo, con catorce canciones nuevas y otras cuatro que el público ya conoce: Rich Rappers, con Rich The Kid; Ghetto Star, junto a QOQE; y Quema, su colaboración con el artista mexicano Peso Pluma, quien lo llevó como invitado sorpresa este 19 de abril al Festival de Coachella.