Ryan Castro recordó cuando cantaba en la calle con este viejo video

Ryan Castro es uno de los reguetoneros más importantes del momento en Colombia y varios países de América Latina, gracias a éxitos como Jordan y Mujeriego, así como a su colaboración con Feid, J Balvin, Justin Quiles, Kevin Roldán y otros artistas.

La fructífera etapa por la que atraviesa el cantante colombiano también le hace disfrutar de una gran estabilidad económica, la cual le permite darse varios lujos.

Sin embargo, Ryan Castro no ha gozado de estas comodidades toda su vida, pues el artista creció en un humilde barrio de Medellín y, como muchos otros jóvenes, salía en las mañanas a buscar en la calle el sustento que llevaría a su casa en la noche.

Así lucía Ryan hace varios años, cuando era adolescente Fotografía por: Archivo Particular

Así lo recordó el propio ‘Cantante del ghetto’ en una publicación que compartió a través de su cuenta de Instagram. El posteo, además de tener una conmovedora reflexión, muestra un viejo video grabado en una de las tantas veces que se montó en los buses a cantar por monedas y aplausos.

“Me acuerdo cuando empecé a buscar mi futuro en la música. Los buses fueron mis primeras tarimas y mi primera forma de salir adelante. Hoy retorné a ese lugar donde mi historia empezó y fue algo increíble. Me convertí en una estrella y me superé, gracias a Dios, pero nunca me olvidó de mi raíz y siempre tengo muy presente de donde nací”, escribió como descripción a las imágenes.

Horas más tarde, Ryan Castro compartió una historia de Instagram con este mismo video, pero con un segundo mensaje:

“Me levanté, vi este video y me acordé de cuando trabajaba en la calle. Solo Dios sabe todas las veces que hablamos y me dijo que no me rindiera. Este video me da muchísima moral y ganas de seguir, al igual que el Ryan de esa época. Ese joven que no renunció a sus sueños es mi motivación”, agregó el antioqueño, quien entró por primera vez al listado Billboard Hot 100 gracias a Quema, su canción con Peso Pluma.

Un repaso por la carrera de Ryan Castro

Originario de Medellín, ‘El cantante del Ghetto’ se propuso en sus canciones representar la cultura de las calles que caracteriza al género urbano, decisión que le permitió liderar una nueva ola de artistas en las que también están Blessd y Feid.

Aunque cuenta con una corta carrera, su éxito lo ha llevado a realizar dos giras en Europa y otra por Estados Unidos, en las cuales recorrió más de 34 ciudades.

El colombiano es la nueva gran figura del reguetón en América Latina y así lo respaldan los números de plataformas como YouTube, por ejemplo, en la cual ha logrado que en los últimos dos años sus canciones sumen más de mil millones de reproducciones. Además, en Spotify tiene más de 14 millones de oyentes mensuales.

Ryan Castro también ha sido ganador en los Premios Heat, Juventud y Nuestra Tierra; estuvo nominado a los MTV Miaw, en cuya gala se lució en el escenario.