Rigoberto Urán mostró la tumba de su papá y regresó al lugar donde fue asesinado

Rigoberto Urán es uno de los deportistas más queridos del país, no solo por los logros conseguidos en el deporte, sino también por su arrolladora personalidad. Precisamente, fue gracias a ese cariño que RCN Televisión produjo una novela basada en su historia de vida: Rigo.

Y aunque la producción ya llegó a su final, este 19 de abril se estrenó el primer episodio de una serie documental que Prime Video hizo en honor al ‘Toro de Urrao’, quien recordó a su padre durante los primeros minutos.

La tumba del papá de Rigoberto Urán

Rigo: amores, caídas y triunfos es el título de esta nueva apuesta que la plataforma hizo por el pedalista antioqueño, cuya visita al cementerio donde reposan los restos de su padre fue registrada y presentada en el primer capítulo.

“Gracias por todo padre , por haberme enseñado a ser el hombre que soy hoy, por tu dedicación, por enseñarme el mejor camino (...) han pasado 20 años y hace mucho no me acercaba ahí. Era uno de los sitios donde yo venía cuando vivía aquí, me sentaba en la tumba a hablar con mi padre, que para mí fue un ejemplo muy gran ¡Estar ahí cerca otra vez es duro!”, aseguró Rigoberto Urán entre lágrimas.

El paisa de 37 años también mencionó que su gusto por el ciclismo se debe a su papá, quien tenía el mismo nombre. Sin embargo, admitió que, si su papá no hubiera muerto, posiblemente no sería el reconocido deportista que es hoy en día, teniendo en cuenta que su partida fue lo que lo motivó a sacar adelante a su familia en ‘el caballito de acero’.

Mira el video en el que ‘Rigo’ regresa al lugar donde mataron a su papá:

¿Por qué mataron al papá de Rigoberto Urán?

El terrible asesinato de Don Rigoberto ocurrió en agosto de 2001, en el municipio de Urrao, cuando salió con sus amigos a montar bicicleta por las calles de su municipio y de otras veredas aledañas, sin saber que esta decisión los condenaría a la muerte.

“Vivíamos en una guerra en la que murió mucha gente inocente, gente trabajadora. En una de esas, en agosto de 2001, murió mi padre. Una mañana salió a entrenar en su bici, había un retén ilegal en la carretera, se lo llevaron y luego le quitaron la vida (...) Lo que se dice es que fueron tres los asesinados. Los paramilitares se llevaron a los retenidos para que ayudaran a robarse un ganado de una finca y luego los asesinaron (...) Mi padre no tenía problemas en Urrao. Él era una persona a la que conocía todo el mundo. No debía, sólo trabajaba”, contó Rigoberto Urán sobre el fatal desenlace de su padre a manos de un grupo armado ilegal.

Tras varios días de búsqueda, el cuerpo del padre del ciclista antioqueño apareció sin vida a orillas de un río.