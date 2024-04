‘La Chilindrina’ recordó la emotiva experiencia que vivió en Colombia hace 42 años

El anuncio del regreso de María Antonieta de las Nieves a Colombia tiene felices a sus seguidores en este país, así como a la propia actriz, quien recordó en una charla con la Revista Vea la particular experiencia que vivió hace más de 42 años en Bogotá, cuando llegó caracterizada como ‘La Chilindrina’.

No te pierdas: Rigoberto Urán mostró la tumba de su papá y regresó al lugar donde fue asesinado

El mejor recuerdo que ‘La Chilindrina’ guarda de Colombia

El 30 de agosto de 1981, María Antonieta de las Nieves estuvo presente en la tradicional Caminata por la Solidaridad que se realiza cada año en la capital colombiana. Por su puesto, estuvo en compañía del elenco de El Chavo del 8: Roberto Gómez Bolaños (El Chavo), Rubén Aguirre (Profesor Jirafales), Horacio Gómez (Godinez), Florinda Meza (doña Florinda), Edgar Vivar (Señor Barriga) y Raúl Padilla (Jaimito el cartero).

Precisamente, durante este día la actriz mexicana, que hoy tiene 73 años, vivió una de las experiencias más emotivas de su carrera. Así se lo contó a la Revista Vea:

“Déjame decirte que Colombia ha sido uno de los mejores lugares que he visitado. Aquella vez nos subieron a unos camiones de bomberos para hacer un desfile y toda la gente estaba en la calle ¡Todo se paralizó en Bogotá! Eran millones de personas esperando a vernos y yo no sabía, pero estaba llorando de la emoción. Cuando terminó la caminata me preguntaron si me sentía mal y les dije que no, que estaba feliz, entonces me dijeron que estaba llena de lágrimas y les respondí: ‘perdón, son lágrimas de felicidad porque nunca me esperé tal recibimiento. Fue un recibimiento que no creo que a nadie más se le haya hecho, entonces es un orgullo para mí recordar eso“, aseguró ‘La Chilindrina’.

Te puede interesar: Patricia Silva, de ‘Sábados Felices’, reveló los detalles de la infidelidad que acabó con su matrimonio

“Yo soy muy católica y recuerdo que, cuando volteo a mirar a una iglesia, y arriba, en el campanario, estaba un sacerdote o un diácono con un pañuelo blanco, saludándonos desde allí. Imagínate lo que eso significó para mí. Yo no me daba cuenta que el camión estaba lleno de recuerdos de la gente: nos aventaban cartas, muñequitos y flores ¡Qué no nos aventaron! Yo ya estaba hasta las rodillas de todos los regalos ¡Fue maravilloso!“, agregó María Antonieta de las Nieves.

La sorpresa que ‘La Chilindrina’ prepara para Colombia

Es clave mencionar que María Antonieta de las Nieves estará en Colombia con la obra Los huevos de mi madre, y esta será la última oportunidad para verla en vivo. Razón por la cual tiene preparado un tierno detalle para quienes asistan a su última obra.

“Esta es una sorpresa que, como se las contamos a ustedes, ya no será tan sorpresa, pero tengo preparado caracterizarme como ‘La Chilindrina’ para poder tomarme fotos con cada una de las personas que quiera hacerlo, porque yo sé que también quieren ir a ver ‘La Chilindrina’. Y si yo, sentadita y tranquila, puedo estar para el público, ¿por qué no hacerlo? (...) Esta me parece una costumbre hermosa que han adoptado los actores al finalizar sus presentaciones en vivo“, concluyó en su charla con la Revista Vea.

Las fechas de la visita de María Antonieta de las Nieves a Colombia son las siguientes: