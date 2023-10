¿Luna Pernía, hija de Gregorio Pernía, estará en ‘MasterChef Celebrity’?

Gregorio Pernía es un actor conocido por sus papeles en series y telenovelas como Sin senos sí hay paraíso, Las detectivas y el Víctor, La hija del mariachi, Hasta que la plata nos separe, Milagros de amor y La madre. Además, ha participado en populares concursos televisivos, como MasterChef Celebrity Colombia, Top Chef VIP y Así se baila.

El cucuteño tiene una hija de 17 años llamada Luna Pernía, fruto de su amor con Erika Rodríguez, la mujer con quien casó en 2007 y de la que todavía demuestra estar muy enamorado.

¿La hija de Gregorio Pernía estará en ‘MasterChef Celebrity’?

La joven es actriz y se encuentra en preparación para su primer papel en televisión, luego de haber ganado junto a su padre Así se baila, reality show de Telemundo que reúne a celebridades de toda América Latina y las enfrenta en una pista de baile.

Esta experiencia en un concurso televisivo ha hecho que Luna Pernía se plantee la posibilidad de volver a participar en un formato similar. Así lo admitió en entrevista con la Revista Vea.

“Me encantaría estar en ‘MasterChef’, creo que no lo dudaría un segundo y estar allí sería para mí todo un placer. Tocaría estudiar e instruirse en temas de cocina, pero es un reto que estoy dispuesta a enfrentar en cualquier momento, así como lo hizo mi papá“, aseveró la hija de Gregorio Pernía.

Cabe recordar que la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia terminó hace un par de semanas, por lo que se espera casi un año para la próxima entrega del programa de cocina más famoso del país.

¿Luna Pernía, hija de Gregorio Pernía, espera debutar pronto como actriz en la televisión colombiana Fotografía por: Instagram Luna del Mar Pernía

¿Cuánto ganaron Gregorio Pernía y Luna Pernía en ‘Así se baila’?

El 5 de diciembre de 2021, el actor y su hija compitieron en la final del concurso de baile que, según la adolescente, le permitió reafirmar en sí misma valores fundamentales como “el amor, la solidaridad, la responsabilidad y el respeto”.

“Todos merecíamos ganar. Cada uno, con sus fortalezas y debilidades, lo dio todo en la pista. La recompensa de ganar este premio es su cariño. A ustedes, quienes decidieron regalarnos su voto de confianza desde el día uno les dedico esta victoria. Nunca me cansaré de decirles gracias. Los amo y bendigo todos los días. Quisiera poder celebrar con cada unos de ustedes quienes se convirtieron en el jurado más importante para nosotros en nuestro paso por ‘Así se baila’. Gracias a mi familia, a mis papás, mis hermanos, abuelos, tíos y todos ustedes mis amigos por tanto amor. No puedo explicar la alegría y orgullo que siento por mi papá. El mejor regalo que me pudo dar fue haber iniciado hace 4 meses este proyecto con mucha ilusión y ganas de aprender”, agregó la hija del colombiano en aquella ocasión.

En cuanto al dinero del premio, Gregorio y su hija Luna se llevaron a casa una suma de 200.000 dólares que, para aquel entonces, representaron unos 780 millones de pesos colombianos.