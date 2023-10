Exclusivo. Gregorio Pernía revela si estará en ´La casa de los famosos Colombia´

La novela La hija del mariachi se convirtió en todo un suceso de la televisión hace 18 años. La historia estelarizada por Carolina Ramírez, Mark Tacher y Gregorio Pernía se quedó en el recuerdo de los televidentes, por ello, la versión de la historia, creada por la fallecida Mónica Agudelo, en musical ha resultado muy atractiva para los seguidores de ese melodrama.

La hija del mariachi el musical se encuentra en temporada en el teatro Astor Plaza de Bogotá y algunos rumores indican que se irá de gira por las principales ciudades del país. Esta versión, estelarizada por Karoll Márquez y Martina ´La Peligrosa´, cuenta con la participación de algunos de los actores que estuvieron en la novela hace casi dos décadas. Es el caso de Luces Velásquez y Freddy Ordoñez. No obstante, hay una ausencia que han notado los cibernautas y es la de Gregorio Pernía, sobre todo porque el actor santandereano se ha presentado con el atuendo de charro mexicano no solo en Colombia sino en el extranjero. Su rol de el Coloso lo encarna en las tablas el actor Carlos de Fernández.

Revista Vea contactó directamente a Pernía, quien está en Centro América en una gira promocional, a que es la imagen de una famosa lotería de origen canadiense, llamada La Lotto. En esta gira ha estado acompañado de su esposa Erika Rodríguez.

Gregorio Pernía no fue convocado al musical de La hija del mariachi

El actor nos reveló que curiosamente en algún tiempo él pensó en desarrollar el musical de La hija del mariachi, pero realmente nunca lo hizo porque siempre surgían otros proyectos. Ahora que el canal que produjo la novela lo cristalizó no lo convocaron, sin embargo, “me alegro por mis compañeros y porque esa historia tan bonita pueda estar en las tablas”. Aseguró que le gustaría verla y disfrutarla como público, pero por ahora no podrá ser ya que enfrenta una apretada agenda por estas semanas, pues además de visitar países como Nicaragua, Honduras y El Salvador estuvo también presentándose en un performance en Puerto Rico y tiene otras presentaciones agendadas. “Esta vez hice mi show pero con stand up comedy y tuvimos lleno total, nos fue muy bien y la gente gozó con mi espectáculo”, mencionó.

¿Estará Gregorio Pernía en La casa de los famosos Colombia?

Revista Vea aprovechó para indagarle si es cierto que será uno de los participantes de la versión colombiana del reality La casa de los famosos que el canal RCN estaría planeando y que contaría con la conducción de Cristina Hurtado. Pernía desmintió por completo su participación en este formato: " Te puedo contar que no es cierto, es un rumor que está errado”.

Para el actor el mundo de los realities no es ajeno, por el contrario, es uno de las celebridades colombianas con más experiencia en ellos. Anteriormente ha participado en seis realities. Estuvo en Desafío África de Colombia; luego en Vidas extremas, en Perú; Exatlón, versión Estados Unidos, donde fue invitado especial; después estuvo en MasterChef Celebrity, donde llegó a la recta final y semanas después estuvo en Así se baila, donde se ganó el premio principal y se llevó 200 mil dólares junto a su hija Luna. La más reciente incursión de Gregorio en reality fue en Top Chef de Telemundo.

