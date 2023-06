Gregorio Pernía responde a cibernauta que le dice ´ridículo´: “estoy preocupado”

Gregorio Pernía se encuentra en una gira artística que ha denominado el Tour del Sugar Daddy. El actor santandereano se presenta en un show, en el que deja ver su talento no solo para la actuación, sino también para la interpretación musical, algo que no resulta tan nuevo, pues ya lo habíamos visto en esta última faceta en la novela La hija del mariachi que grabó hace dos décadas.

Así, el artista se ha presentado en escenarios de Estados Unidos, algunos países europeos y recientemente en Centroamérica y Ecuador. En todas estas presentaciones siempre procurado ir acompañado de su esposa desde hace 20 años, Érika Rodríguez Farfán. Paralelamente y cuando el tiempo se lo permite, también hace colaboraciones con su hija Luna Pernía, quien desde ya se está preparando para el mundo artístico. Recordemos que padre e hija se alzaron con el premio mayor en el concurso de baile de Telemundo Así se baila, hace casi dos años.

Luna debutó en Ecuador como cantante, junto a su padre Fotografía por: cortes

¿Por qué tacharon de ridículo a Gregorio Pernía?

Justamente uno de los videos en los que Gregorio aparece bailando con Luna ha sido motivo de felicitación por parte de los cibernautas que lo felicitan por su desenfado al bailar, su sentido del humor y, por supuesto, su ritmo y espontaneidad, sin embargo, hubo una cibernauta que le expresó su admiración, pero también le dijo que se veía ridículo haciendo este tipo de material.

Con la franqueza que caracteriza al actor de 53 años, en las últimas horas decidió responderle a esta seguidora con un video que grabó en República Dominicana, donde se encuentra como invitado a la Entrega de los Premios Heat.

Así respondió Gregorio Pernía

Gregorio agradeció el apoyo de sus seguidores, pero también expresó sin cohibiciones su punto de vista: “Subí un video con mi hija Luna, en nombre de Dios, y una señora, los comentarios fueron positivos y este también es positivo, me dice que me quiere, que soy un buen papá, que soy una persona luchadora, trabajadora, pero que no haga el ridículo. Porque hago un video con mi hija, la entiendo y la acepto, claro que si, mi señora bella, pero si no tuviera ese corazón, ese niño por dentro, sería otra persona diferente”, dijo el famoso Titi de Sin senos no hay paraíso y luego le expresó que en su opinión madurar no es lo mismo que para la cibernauta.

“Madurar no es eso…amor, creo yo, en nombre de Dios, con el mayor respeto”, dijo. Enseguida reveló que a lo mejor no será la última vez que su seguidora lo tacha de ridículo y advirtió que pronto estrenará nuevo material. “Estoy preocupado porque el viernes 9 sale el video del Sugar Daddy, donde la señora lo vea, mejor dicho, véalo y acepto sus críticas”. Pernía explicó por qué se anima a subir el material que sube a sus redes: “…es una forma de entretenerse en este planeta, en el 2023, en lugar de estar mostrando cosas grotescas en redes sociales, que se ven muchas, muchas cosas feas. Yo estoy mostrando otro tipo de cosas, de poder sacar una risa, de podernos divertir todos, de seguir siendo amigos, y no es hacer el ridículo, una forma de entretenernos”, puntualizó.

