Lincoln Palomeque de ‘Perfil falso’ no disimula su felicidad ¿está mejor soltero?

Desde que la serie Perfil falso de Netflix se estrenó, el actor cucuteño Lincoln Palomeque volvió a tener actividad seguida en su Instagram. El artista y ex de Carolina Cruz, que había desactivado su cuenta de IG por casi tres semanas, decidió volver a comunicarse con sus seguidores de esta red, con ocasión del lanzamiento de la producción que ha resultado un hit en la plataforma y ya se ubica como lo más visto dentro de las series de habla española.

Esto tiene feliz y entusiasmado al padre de Matías y Salvador que ha consignado en sus últimas publicaciones de IG palabras de gratitud y felicidad y poco a poco, ha revelado cómo fue el proceso para llegar a Juan David, el apuesto conductor cartagenero, que se convierte en el ángel de la guarda de Camila, la protagonista de Perfil falso.

Así demuestra su felicidad Lincoln Palomeque

En uno de sus post, Lincoln contó que cuando recibió la propuesta de esta serie puso en práctica algo, que anteriormente había comentado, sobre el poder de la visualización que en esta ocasión le funcionó. “Cuando recibí la llamada para este proyecto, leí sus guiones, supe del elenco y sus directores, frente al TV me imaginé el nombre de Perfil Falso en el lugar número 1… así va, ¡hay que decretarlo! Gracias a todos por vernos”.

También te puede interesar: No solo Carolina Cruz está feliz, Lincoln Palomeque también

En otra publicación se refirió puntualmente al personaje de Juan David, quien ejerce como conductor. “Buenas tardes, paso a dejarles mi tarjeta por si necesitan un conductor muy agradecido por sus comentarios, están viendo Perfil Falso en @Netflix les ha gustado?? Los leo”.

En las últimas horas publicó una frase sencilla pero contundente porque se refiere a la ubicación privilegiada de la serie Perfil falso. “Top Numero 1 mundial, 76 millones de horas vistas”, acompañándola de una foto donde se ve con Carolina Miranda, la estrella de la producción.

Famosos como Manuela González y Carolina Miranda, que compartieron set con el actor le han dejado sus mensajes positivos en su muro. Otros, que no tienen nada que ver con Perfil falso, le han dejado saber que comparten su alegría, entre ellos están Claudia Bahamón, Carolina Sabino y Ana Lucía Domínguez, entre otros.

Lincoln Palomeque también se cuida en redes

En una entrevista reciente con Infobae, a propósito de lo mentirosas que pueden resultar la redes sociales, tema de Perfil falso, el actor mencionó que también tuvo una situación extrema. “Me empezaron a escribir, me llegaron como tres mensajes diciéndome que había una persona con un perfil mío con las mismas fotos como pidiendo un dinero para una cirugía. No me acuerdo muy bien, pero era de un niño o algo así, ni siquiera un niño, como un adolescente, alguien como de 15 años que necesitaba una cirugía. Entonces obviamente me preocupé, por mis redes puse que no era yo, que tuvieran mucho cuidado porque lo que hacen es como estafar a la gente ahí a ver qué logran”, contó el actor que luce radiante satisfecho con sus logros profesionales y en su calidad de soltero.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento