Eva Mendes, pareja de Ryan Gosling, se afeita la cara. Descubre por qué lo hace

Eva Mendes, la actriz de 49 años, cuyo trabajo en películas como Hitch: especialista en seducción, Lost River y Training Day le han merecido los mejores comentario de la crítica, siempre está pendiente de su apariencia. La artista, pareja de Ryan Gosling, Ken en Barbie, no tiene ningún problema en compartir con sus 4.2 millones de seguidores en Instagram, todo lo que hace para verse bella.

A Eva Mendes le gusta ser una mujer misteriosa y no comparte muchos detalles de su vida familiar, de hecho, no se sabe el momento exacto en que empezó su relación con el protagonista de ' Barbie'. Fotografía por: INSTAGRAM

La actriz de ascendencia cubana sorprendió cuando dijo en redes, “sí, me afeito la cara”. En su Instagram mostró de qué se trata este ‘ritual de belleza’, que causó diversas reacciones, pues en las imágenes que publicó en su Instagram, se ve un instrumento filoso que una especialista pasa por su rostro. Se trata de una técnica llamada Dermaplaning, definida como una exfoliación que busca eliminar vellos, destapar los poros y darle luminosidad a la piel. Eva, que mostró su sesión de belleza en el Spa Beauty Villa Vergara, de la doctora Mariana Vergara, prima de actriz Sofía Vergara, quien es responsable de la belleza de varias famosas.

Cuando le preguntaron con qué frecuencia lo hacía, dijo con sinceridad, “Soy una bestia, así que probablemente lo necesite cada dos días”. Contó también que hasta los escalofríos hacen que le crezca vello.

Eva Mendes se dedicó a su hogar con Ryan Gosling

La artista nacida en Miami, a quien no se ve en la pantalla desde 2014, pues decidió dedicarse a su familia, es pareja del actor Ryan Gosling desde 2011. Ese año compartieron en la película The Place Beyond The Pines (El lugar donde todo termina) y a partir de ese momento comenzó a vinculárseles sentimentalmente. En 2012, durante la alfombra roja del estreno del filme fueron captados por primera vez. Tuvieron a su primera hija, Esmeralda Amada, en 2014 y en 2016 llegó a su hogar Amada Lee.

“Es el paraíso, es como caminar por un campo de flores todos los días, vivo con ángeles”, le dijo en una ocasión el protagonista de Barbie a People, al referirse a su vida con la actriz y sus hijas. Ambos son muy celosos de su privacidad, incluso no han manifestado si están casados, incluso cuando se habló de un tatuaje que confirmaría el hecho, pero Eva ha dicho en varias ocasiones que es una mujer a quien le gusta mantener el misterio. Y, como le dijo a la misma publicación, su familia es su mundo. “Mi hombre y mis hijos son mi hogar. Donde quiera que estén, eso es lo que son”.