Murió Alejandra Villafañe, actriz y presentadora colombiana: “Dolor en el alma”

La actriz y presentadora Alejandra Villafañe murió a los 34 años, según informaron algunos de sus familiares a través de redes sociales, que sorprendieron tristemente al entregar la noticia.

Claudia y Alicia Villafañe, dos de sus familiares más cercanas, fueron las primeras en publicar información relacionada con su fallecimiento.

“El día que llegué a tu habitación, después de ver tus manitos agitándose por verme, sentí que mi corazón brincaba, incluso desde que me bajé del avión, pues sabía que te iba a ver. Te abracé tan fuerte como tu cuerpo podía soportarlo; me pediste una foto como si presintieras que serían nuestros últimos recuerdos ¡Qué dolor en el alma, mi niña! Gracias por esperarme, por los últimos ‘te amo’ y por la última mirada que nos dimos, la guardaré siempre en mi memoria”, escribió Claudia, quien agregó a su posteo unas fotos junto Alejandra Villafañe.

Estas fueron las publicaciones que confirmaron la muerte de Alejandra Villafañe, a quien se le recuerda por producciones como 'Perfil falso' y 'La nieta elegida' Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

¿De qué murió Alejandra Villafañe?

En julio pasado, la también exreina de belleza reveló a través de sus redes sociales que padecía de un cáncer agresivo, el cual la llevó a someterse a varios tratamientos e intervenciones durante sus últimos meses de vida.

“Me diagnosticaron con esta palabrita que no nos gusta pronunciar y nos da un poco de susto (…) ha sido un largo proceso, yo siento que he vivido mil años, 10 años en dos meses. El proceso va más largo, el diagnóstico no estaba antes y he aprendido muchas cosas de la vida. He fortalecido mucho la fe y la confianza en Dios, entregarme a él ciegamente y entender que sabe todo lo que está pasado, por qué y para qué está pasando”, mencionó en aquella ocasión.

Y aunque no se ha confirmado la causa de su deceso, todo indica que fue por cuenta de esta enfermedad.

Reacciones a la muerte de Alejandra Villafañe

Apenas se supo la noticia, colegas y amigos de la vallecaucana se volcaron a las redes sociales para enviar mensajes de fortaleza a sus familiares, así como para recordarla con sentidas palabras.

La actriz Ivonne Gómez, por ejemplo, le escribió: “Tenemos un padre que es misericordioso y aquí la muestra del inmenso amor que te tiene. En sus brazos te recibe y solo él le dará consuelo a tu familia ¡Ya no habrá más dolor! Tú y los tuyos en mis oraciones”.

Cabe recordar que Villafañe, quien se encontraba celebrando el estreno de El yupi y el guiso (su último proyecto), era pareja del también actor Raúl Ocampo y él fue su más grande apoyo y compañía durante estos últimos meses.

Desde la Revista Vea extendemos nuestras condolencias a la familia y amigos de Alejandra Villafañe.