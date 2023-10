Iván Lalinde habló con Lina Marulanda a través de un médium: ella le pidió perdón

En abril del año 2010, el mundo de la televisión en Colombia recibió un fuerte golpe. Lina Marulanda, una de las presentadoras más famosas y queridas del momento había fallecido. Su muerte tomó por sorpresa a todos, particularmente, por las circunstancias en que sucedió. No es un secreto que Iván Lalinde, conductor de Día a Día, fue uno de sus grandes amigos.

En una reciente entrevista con Tropicana, el antioqueño reveló que, tras la muerte de la también modelo, pudo comunicarse con ella. Es de recordar que el periodista de 49 años atravesó difíciles momentos, no solo por la tristeza de perder a su amiga, sino también por el sentimiento que experimentó por no haber contestado su última llamada.

Según contó en la charla, sintió mucha culpa al enterarse de la muerte de Lina, pues, antes del trágico hecho, ella le había enviado varios mensajes y lo había llamado, pero él estaba ligeramente molesto porque le había cancelado la cita que habían pactado para almorzar.

¿Qué le dijo Lina Marulanda a Iván Lalinde?

“Hay que pararle bolas a la gente que se siente triste (...) ella me llamó muchas veces, y estábamos los dos bravos (...) íbamos a almorzar ese miércoles y ella, por variar, me canceló y yo le dije: ‘agh, flaca, vos sos la cagada’ (...) me enchiché (...) aquí tengo nervios de acero para contarlo ya pero, pucha, es una cosa que uno se da martillo en la cabeza (...) años después de haber fallecido, Lina me manda un mensaje a través de un médium y me dice que la perdone”, contó.

Tal y como lo relató Lalinde, le dijo a Lina que no tenía nada que perdonarle, sin embargo, mencionó, ella le dijo que sí, porque él no tenía que ‘darse tan duro’ por no haberse despedido de ella. La presentadora, de acuerdo con Iván, le dijo que había sido su decisión irse y que se encontraba ‘muy bien’.

El expresentador de El precio es correcto aconsejó a quienes escuchaban la entrevista, no ‘echar nada en saco roto’ y a poner cuidado a quienes padecen de depresión. “Hay que oír (...) despertar los sentidos (...) ya son 13 años (...) es una cosa hermosa, yo la siento tan presente, yo tengo fotos de mi flaca en todas partes”, concluyó.