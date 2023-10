Andrea Valdiri y Felipe Saruma juntos en Londres, ¿se están dando una oportunidad?

Los rumores acerca del fin del amor entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma no han dejado de rondar las redes sociales desde hace un tiempo. La pareja se casó el 16 de abril del 2022, en el hotel El Prado de Barranquilla y, desde entonces, se convirtieron en una de las más famosas del mundo de los creadores de contenido para redes sociales en Colombia.

Los dos influencers han dejado de publicar imágenes juntos, por eso los cibernautas comenzaron a sospechar que su relación no andaba bien. Sus fans también se pusieron en modo alerta porque vieron que Andrea Valdiri no estaba usando su anillo de bodas, aunque la barranquillera explicó que al bajar de peso, le quedaba grande. No habían pasado muchos días después del argumento de la generadora de contenido, cuando se fue de viaje a Estados Unidos, sin Felipe Saruma, y desde allí hizo algunas publicaciones que dejaron pensando a sus fanáticos.

Recientemente, sin embargo, a la par de los rumores de ruptura, se ha mencionado, por parte de fuentes cercanas a la pareja, que siguen juntos, pero que han dejado de hacer su relación tan pública. De hecho, la mamá de la barranquillera, hace días, comentó una publicación de Instagram del bumangués y se refirió a él como yerno, dando a entender que él sigue siendo parte de su familia.

¿Qué hacen Andrea Valdiri y Felipe Saruma en Londres?

La prueba reina que confirma que siguen juntos, surgió hace días, pues varios de sus seguidores encontraron a la bailarina y el empresario en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, cuando esperaban para abordar un vuelo hacia Londres. Andrea y Saruma, que se hospedan en el hotel Hilton London Metropole, han compartido imágenes de su paso por el continente europeo, pero en ninguna de ellas aparecen juntos.

Hay que recordar que Saruma ya se había referido al viaje a Londres. El bumangués le dijo a Andrea que este era su regalo de cumpleaños y que, además de Londres, visitarían un castillo en Transilvania, para tener la ‘mejor fiesta de Halloween del mundo’.

Mientras que algunos seguidores aseguran que el viaje estaría sirviendo para que la pareja se reconcilie, otros aseguran que el matrimonio no ha llegado a su fin y que están aprovechando la atención que tienen por su supuesta separación como una estrategia de mercadeo.