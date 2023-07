Actriz de ‘Perfil Falso’ fue diagnosticada con cáncer: no pensé que fuera a pasar

Uno de los mayores temores de las personas es enfrentar una enfermedad como el cáncer, padecimiento que no discrimina clases sociales, profesiones y edades. Alejandra Villafañe, actriz de Perfil falso, reveló que fue diagnosticada con “esta palabrita que no es tan chevere pronunciar”.

Alejandra Villafañe tiene cáncer

En su cuenta de Instagram, donde tiene 83 mil seguidores, la actriz, quien interpretó a Ximena Santos en Perfil falso, la exitosa serie de Netflix, sorprendió a sus seguidores al revelar cómo ha sido el proceso con la enfermedad: “creo profundamente en el poder de la oración y sé que contándoles, voy a contar con eso, con muchas oraciones, con mucho amor infinito, con mucha energía… Todo va a estar bien. Desde el 12 de mayo me diagnosticaron esta palabrita que no es tan chévere pronunciar y que nos causa un poco de susto”. comenzó diciendo en un video que ya cuenta con más de 3 mil likes.

De acuerdo con sus declaraciones, lleva más de dos meses en el proceso que, aunque no ha sido fácil, sí le ha dejado muchas enseñanzas. “Ha sido un largo proceso, yo siento que he vivido mil años, diez años en dos meses. El proceso va más largo, pero digamos que el diagnóstico no estaba antes y he aprendido muchas cosas de la vida, sobre mi valentía, sobre mi fortaleza. He fortalecido muchísimo la fe y la confianza en Dios, el entregarme a Él ciegamente y entender que Él sabe todo lo que está pasando, por lo que estoy pasando y para qué lo estoy pasando, así que me ha mostrado milagros maravillosos y me ha unido a personas increíbles, ha sido un proceso muy lindo”.

Aunque siempre pensó en la posibilidad de interpretar un personaje con cáncer, jamás imaginó que fuera a vivir esa experiencia en la vida real: “alguna vez pensé que podía interpretar un personaje con cáncer, no pensé que fuera a pasar en la vida real y menos tan rápido, pero cuando me lo diagnosticaron supe que tenía que ser uno de mis mejores papeles, y aquí voy, siendo muy valiente para transmitir no sólo lo difícil sino lo lindo de este proceso”.

Sus amigos y seguidores le han dejado múltiples mensajes deseándole una pronta recuperación, pues, además, ya fue sometida a su segunda cirugía. Por ahora, se desconoce en qué parte del cuerpo le fue diagnosticada la enfermedad. “Mi mejor energía y oraciones por tu salud”, “Aleja vas a salir a delante como en todo lo que te has propuesto en la vida”, “todas las oraciones poderosas activadas. Todos los angelitos están contigo. Somos muchos mandándote amorcito y buena vibra en este proceso”, “eres una mujer valiente y resiliente. Estarás en mis oraciones. Que Dios te bendiga”.