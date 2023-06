Lincoln Palomeque creyó en la visualización para actuar en Perfil Falso, ¿qué es?

Para nadie es un secreto que la más reciente serie en la que participa Lincoln Palomeque es todo un éxito en el mundo y la más vista en la plataforma de Netflix. La historia de la bailarina de Las Vegas seducida por un supuesto cirujano plástico colombiano cautivó desde su estreno a los usuarios de contenidos audiovisuales, incluso ya se confirmó la segunda temporada de la producción en la que Palomeque interpreta a Juan David, el conductor que se convierte en cómplice de la estelar.

En diálogo reciente con revista Vea, Lincoln reveló que él practicó una de las herramientas más conocidas por el PNL (programación Neurolingüística) que es la visualización y le resultó, pues él visualizó el éxito mundial de la serie, dirigida por Klynch López.

Recordemos que La visualización, valga la redundancia, consiste en el ejercicio de visualizar y recrear en nuestra mente situaciones que nos gustaría materializar, ya sea para solucionar problemas puntuales, cambiar una situación particular o incluso, decrecer o eliminar un estado de estrés o ansiedad.

Así visualizó Lincoln Palomeque el éxito de Perfil Falso

“Me pasó algo muy curioso y es que como Netflix es una plataforma súper ganadora e importante con alcance inimaginable en todo el mundo, entonces pues obviamente muchos queremos estar ahí. Y he estado en varios proyectos, pero (que han sido) coproducciones. No había estado directamente en una serie original de Netflix como lo es Perfil falso. Había estado en La Reina del Sur, en Señora Acero, en Café…”, empezó contando el actor que un día viendo la plataforma y ya en grabaciones de Perfil falso quiso poner en práctica la conocida visualización. “En ese momento estaba viendo Netflix y vi que estaba alguna serie, no recuerdo cuál, como la número uno y yo dije frente al televisor: ´acabo de imaginarme esta serie, nuestra serie, en primer lugar en muchos países siendo la número uno. Así va a ser, lo declaro o sea lo acabo de ver, lo acabo de imaginar, lo acaba de sentir, es decir que imaginé el nombre de la serie (Perfil Falso) número Uno´”, rememoró Lincoln sobre ese día en particular que recordó cuando se supo que la serie había llegado a encabezar ese podio. “Y nos pasó no lo esperábamos, sí sabía que nos iba a ir muy bien, pero pues ya esto pasó límites maravillosos y gratamente sorprendidos y felices con eso”.

Adicionalmente, el actor de Norte de Santander y ex pareja de Carolina Cruz, se sinceró sobre una ausencia que tuvo de Instagram y detalló los motivos que le llevaron a tomar la decisión de estar fuera de la red social por tres semanas.

“Si me fui como unos 20 días de Instagram porque quería hacer como un ejercicio conmigo mismo. De entender que también puede vivirse sin eso porque mira que uno mantiene ahí”, comentó Lincoln quien tiene claro que como artista se debe al público pero que es necesario guardar ciertas cosas para sí mismo y tomarse un descanso digital. “Uno se mantiene como todo el día dedicándole mucho tiempo a las redes, que bueno está bien, pero también viene bien parar de vez en cuando”, reveló el actor que creyó buena época para regresar a Instagram en tiempos de estreno de Perfil falso y así lo hizo. “No fue por nada especial”, reiteró sobre la causa de su ausencia.

Finalmente le indagamos cuáles son sus actuales actividades laborales e indicó que no es mucho lo que puede adelantar, por asuntos de contrato.

“Estoy haciendo una serie una serie maravillosa, otro regalo (pero) es lo único que puedo adelantar. Es de los años 1950… La historia es increíble y es también para una plataforma, pero no puedo decir mucho porque obviamente nos prohíben. Estoy muy contento grabando esta nueva serie”, anticipó.

Vea estableció extraoficialmente que Palomeque hace parte de la serie, en la que también participa Catherine Siachoque y que ha grabado en locaciones de Bogotá, llamada Consuelo.