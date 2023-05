Lincoln Palomeque volvió a IG con Perfil falso y ya no sigue a Carolina Cruz

Fue el pasado 5 de mayo cuando el actor Lincoln Palomeque, siempre muy activo en sus redes sociales, desapareció de Instagram y su cuenta no podía ser encontrada. El cucuteño siguió muy activo en Twitter y se concentró en publicar información sobre el fútbol y las distintas justas tanto de equipos nacionales como de las ligas europeas. Sobre su ausencia de la otra red social donde cuenta con más de 4 millones de seguidores no refirió nada.

¿Por qué Lincoln Palomeque se fue de Instagram?

Se especuló que la desaparición de la cuenta @lincpal pudo obedecer a que habría sido clonada, aunque también cabía la posibilidad de que hubiera sido el mismo actor de La reina del Sur quien la hubiera desactivado, aunque si hubiera sido así la pregunta sería por qué. Cuando las celebridades optan pro este tipo de desconexión suelen comunicar sus razones o despedirse, sin embrago Palomeque guardó silencio.

Veinte días después de la inesperada desaparición el actor volvió a la red social. Lo hizo con una publicación de Perfil falso, la nueva serie de Netflix en la que trabajó y se estrena este 31 de mayo. Lincoln publicó el tráiler de la serie en la que comparte escena con Carolina Miranda, Manuela González y Víctor Mallarino.

Lincoln Palomeque volvió, pero ya no sigue a Carolina Cruz

Curiosamente no dio mayores explicaciones sobre su ausencia y se limitó a invitar a ver el estreno de la producción. “Lo que se viene en @netflixlat @netflixcolombia el 31 de mayo. Esta historia es (emoticones de fuego) veánlo y me cuentan”, escribió el artista. Dentro d ellos comentarios algunos le mencionaron que s ele había extrañado y otros le pidieron no volver a ausentarse tanto tiempo. La cuenta conserva las publicaciones que el actor tenía, incluso las que incluyen a su expareja y madre de sus hijos Carolina Cruz, sin embargo, llama poderosamente la atención que ya Lincoln no sigue a Carolina en su Instagram. Carolina por su parte, tampoco lo sigue.

Aunque ya volvió a la red social más popular que tiene, Lincoln no detalló nada sobre los motivos de su ausencia. Ahora sus seguidores solo aguardan que vuelva a compartir momento familiares y personales como suele hacerlo.

