Lincoln Palomeque sobre su vida y ´Perfil Falso´: “estoy enamorado”

Perfil falso se ha convertido en lo más visto de la plataforma Netflix. La serie que muestra a una bailarina de las vegas que decide viajar a Colombia a sorprender a su novio, un supuesto médico estético, a quien conoció por una aplicación, pero que termina enterándose de que en realidad ha sido víctima de un engaño, está protagonizada por Carolina Sandoval y Rodolfo Salas. Dentro del elenco está el actor nortesantandereano Lincoln Palomeque. Recientemente se ha confirmado que la serie tendrá una segunda temporada.

Lincoln Palomeque aceptó contestar las preguntas que la revista Vea le formuló donde reveló cómo fue la construcción de su personaje en la serie, un conductor de aplicación de transporte llamado Juan David, quien termina accediendo a la propuesta de la protagonista para hacerse pasar por su supuesto esposo.

Lincoln interpreta a Juan David en Perfil falso, un conductor de aplicación tipo Uber que empieza a tener sentimientos hacia su jefa, la protagonista Fotografía por: Cortesía

Lincoln Palomeque no hizo casting para Juan David de Perfil falso

Para comenzar, el actor contó que en esta oportunidad no hizo casting para este personaje como suele ocurrir en buena parte de las veces que los artistas se ven enfrentados a sus colegas por un papel. “El proceso para llegar a Juan David es como un regalo, un regalo que tenemos a veces en esta profesión gracias a Dios”. Indicó que en esta oportunidad lo llamaron directamente a ofrecerle el personaje. “Una persona que confía mucho en mi trabajo con el que he trabajado bastante me llamó y me dijo que si iba a estar desocupado entre junio y septiembre, que me quería para un personaje y le dije que sí…y ya y me dieron el personaje”.

Lee más exclusivas de famosos El guitarrista Carlos Santana fue abusado de niño. Esta es la historia En reveladora entrevista Carlos Santana contó que su agresor sexual abusó de él a diario durante varios años. Así lo perdonó. Lee qué le pasó a Carlos Santana de niño con depredador sexual Carlos Santana perdonó a su abusador sexual Conoce a la actriz de origen colombiano que ahora es Supergirl Sasha Calle, la nueva Supergirl de DC, habla español y tiene familia antioqueña. Conoce más de la actriz de The Flash. Mira la actriz de origen colombiano en el Universo de DC Sasha Calle, ella es la actriz de sangre colombiana que es supergirl en The Flash

Una vez tuvo el rol en sus manos Lincoln desarrolló un trabajo de campo: “Hicimos un trabajo de creación de personaje y tuve unas charlas con personas que manejan Uber, pues contando cómo funcionaba más o menos la cantidad de historias que tenían que escuchar al día los personajes que recogía”, después vino el estudio de guion natural en este tipo de proceso. Los ensayos ocuparon una buen parte de tiempo, indicó.

También te puede interesar: Lincoln Palomeque no disimula su felicidad

Para Palomeque, el mayor reto estuvo en combinar dos facetas de este personaje. “Uno era el de una persona que maneja Uber, que es muy alegre, que es amable, y está en toda la disposición en su trabajo que es recoger y llevar turistas y que además le ayuda a su abuela en un hotel y entonces ahí con la alegría que es el motor principal (de él), de ser un bacán, un buena onda. La otra faceta, que lo sacaba un poco de su zona de confort porque le tocaba jugar como actuar a hacer de un esposo… Se va volviendo un cómplice de Camila (la protagonista) y ya le empieza a parecer divertido, entonces si trabajamos todo eso de la mano del director… Fue un reto, pero fue apasionante”.

En las redes sociales trataron de suplantar y engañar a Lincoln

El actor que recordó que, así como la serie muestra el engaño que se puede dar por las redes sociales, en su vida también ha sido objeto de intento de fraudes digitales. “Hace ya unos años empecé a recibir en algún momento muchos pantallazos y mensajes de alguien que se estaba haciendo pasar por mí con mis fotos, pero era como en Sudáfrica, no lo recuerdo muy bien, pero era como pidiendo dinero para una cirugía, es que no lo recuerdo bien porque fue hace rato. Otro también que ya es más cercano que también usaron mis fotos en un perfil, pero esto era para enredar peladas o sea no sé, me imagino que era alguien, pues tratando de conquistar mujeres, obviamente usó todas mis fotos. Empezaron a decirme oye mira se está haciendo pasar por ti, me invitó a salir esto lo otro y yo lo que hice fue en mis redes poner pues que yo solamente tenía esa cuenta y que no tengo ninguna otra cuenta más”

El actor también habló de su vida personal y dejó claro que ocupa su tiempo con quienes más ama.

“¿En qué ando? no nada, súper enfocado en mis hijos estoy supremamente enamorado de ellos conectado con ellos, tratando de pasar el mayor tiempo posible muy cerca de ellos todo el tiempo pues es como lo que me hace feliz en estos momentos”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento