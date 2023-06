Sasha Calle, ella es la actriz de sangre colombiana que es Supergirl en The Flash

Hace dos años la actriz Sasha Calle, nacida en Boston hace 26 años y graduada de secundaria de La Florida y de la Academia Americana de Música y Drama en Los Ángeles se convirtió en la primera Supergirl alejada de la típica rubia. Rompiendo los estereotipos los ejecutivos de DC escogieron una mujer de pelo negro y de facciones latinas para encarnar a la heroína. La noticia la dio el mismo director de la película The Flash, donde ella hace su debut, el argentino Andrés Muschietti, que grabó la video llamada vía zoom que tuvo con la actriz que al saber que había obtenido el anhelado papel, por encima de más de 400 actrices de todo el mundo, lloró de emoción. El director aseguró que Sasha había nacido para el rol. El video se viralizó y desde entonces los seguidores de los super héroes de la pantalla grande han aguardado a la colomboestadounidense enfundada en el traje de la heroína. Este 15 de junio finalmente la película verá la luz.

La carrera de Sasha Calle antes de The Flash

Sasha, aunque no es la más reconocida en nuestro país, tiene una corta, pero ya reputada carrera como actriz. Fue Lola Rosales en la serie de CBS The Young and the Restless y por este trabajo fue nominada al premio Emmy como mejor interprete juvenil en un drama televisivo. Adicionalmente, protagonizó la historia de miniserie Socially Awkward, estrenada en Youtube.

La nueva Supergirl es colombiana

Sobre su relación con Colombia se sabe que, aunque nació en Estados Unidos, a los 10 años estuvo en Colombia con su familia, también colombiana, y residieron durante un par de años en el país. Luego regresaron a tierras norteamericanas, pero no han perdido conexión con el país. De hecho, las fiestas de fin de año del 2019 las pasó junto a algunos de sus familiares en Antioquia.

Hace unos días Calle habló en Caracol Noticias sobre este reto y lo que sintió al ser escogida como la primera latina en el rol de Supergirl y puntualmente del momento en que el director le anunció que ella estaría en ese papel. “Para mí ese momento lo fue todo. Siento que Supergirl representa que, ante cualquier adversidad, hay mucha esperanza y todo se puede”.

Sasha Calle es Supergirl en "The Flash". Fotografía por: Tomada de YouTube: Warner Bros. Pictures

La actriz resaltó el trabajo de los latinos, así como el orgullo por sus raíces. “Nosotros merecemos estar en una pantalla grande. Yo creo que los latinos son unas personas maravillosas y hermosas. Me siento muy orgullosa de estar donde estoy y me alegra que mis abuelitos me van a ver. Me quedo sin palabras”.

OTRA COLOMBIANA EN THE FLASH

Pero Sasha no será la única sangre colombiana en la película The Flash (Shazam), que se rodó en abril del 2021 en Inglaterra y contó como actores invitados a Ben Affleck y Michael Keaton. Rachel Wezgler, quien rodó el papel principal de María en la película West Side Story, dirigida por Steven Spielberg, que se lanzó en diciembre del 2021, también fue llamada a hacer parte del elenco. Ella misma dio a conocer la noticia días después de saberse la inclusión de Sasha, mostrándose feliz “de ser otra colombiana uniéndose al Universo Extendido de DC (DCEU, en inglés). Besitos para Sasha Calle”.

