Kika Nieto y su esposo lanzarán proyecto musical: “nos van a criticar”

El nombre de Kika Nieto ha sido tendencia en las redes sociales por el contenido que publica en las diferentes plataformas digitales. El pasado fin de semana volvió a ser protagonista de los titulares en medios de comunicación por haber aparecido en la marcha LGBTIQ+, volviendo a generar debate. “Te quiero. Perdóname si te hice daño”, se lee en un cartel que llevó.

Kika fue fuertemente criticada hace unos años por unas declaraciones que dio a través de su canal de YouTube, donde expresó su desacuerdo con la forma de vivir de algunas personas de dicha comunidad. Debido a eso, se alejó durante un año de las redes sociales.

“Cuando yo me fui de redes sociales es porque estaba subiéndole mucho el volumen a tantas voces de gente que no me conocía y que no me quería y le estaba bajando el volumen a lo que para mí es más prioritario e importante que es Dios y ahí dije ‘basta, esto se me está saliendo de las manos, no debería seguir este rumbo, vamos a hacer un alto, un stop, me voy a ir, y así fue. Me fui casi un año y volví diferente”, dijo en entrevista con este medio. La influencer ofreció disculpas públicas y poco a poco ha venido recuperando el cariño de muchas personas que, en ese momento, le dejaron fuertes comentarios.

¿Kika Nieto ahora será cantante?

Luego de esa polémica, la generadora de contenido volvió recargada, haciendo contenido variado. Entre sus proyectos, también está enfocarse en la parte musical y para lograrlo, está estudiando. “Con mi esposo estamos volcándonos a aprender música, él producción musical y yo técnica vocal y canto. Es uno de nuestros sueños. Probablemente vamos a fallar, nos van a criticar, va a ser tenaz, no me importa pero yo no quiero llegar mis 50, 60 o 70 años y decir que no lo intenté por miedo. Estamos estudiando y vamos a lanzar un proyecto musical juntos”.

En su cuenta de Instagram donde tiene 4,4 millones de seguidores, la bogotana ha publicado un par de videos cantando con un grupo de amigos, afirmando que está cumpliendo un sueño. “Omggggg tu voz suena increíble”, “es hermoso ver todo lo que han logrado, kikis tienes una muuuuy bonita voz”, “ese es el ejemplo perfecto de esforzaste en algo hasta lograrlo. Se nota muchísimo el cambio”, “amé tu voz”, “se nota mucho el progreso vocal”, “impactada con el cambio de la voz de Kika, de verdad que el esfuerzo y el compromiso rinden frutos”.

¿En qué ha cambiado Kika Nieto en la última década?

Le preguntamos a Kika sobre qué tanto ha cambiado en los últimos 10 años. sobre eso dijo: “quién no ha cambiado en 10 años. He cambiado muchísimo y yo creo que he cambiado muchísimo y gran parte de mi cambio estoy segura que se debe a mi trabajo. Lo que soy hoy se construye gracias a lo que he compartido en internet y a la respuesta de muchos de mis seguidores, tanto las buenas, como las malas y claro, ha sido un cambio constante de muchas formas. Hace 10 años era muy inocente, muy ingenua, tierna y ahorita la vida es muy diferente pero me gusta mucho lo que he construido gracias a Dios y a mi trabajo aquí”.