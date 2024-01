Sofía Vergara expuso la verdadera razón de su ruptura con Joe Manganiello

Sofía Vergara es actriz muy popular en Hollywood gracias a su papel de Gloria Delgado en Modern Family, por el que recibió una decena de reconocimientos. Además, el público en Estados Unidos, Europa y América Latina también la recuerda por su participación en las películas Hot Pirsuit y Los Pitufos.

Fruto de su trabajo, la barranquillera ha ganado millones de seguidores que viven pendientes de su vida privada. Por esta razón, se animó a aclarar públicamente los motivos de la ruptura con Joe Manganiello.

Sofía Vergara y Joe Manganiello conformaron una de las parejas más queridas de Hollywood, por eso su divorcio causó una gran sorpresa Fotografía por: Getty Images

¿Por qué terminaron Sofía Vergara y Joe Manganiello?

En una reciente entrevista con el programa de televisión CBS Sunday Morning, la mujer de 51 años dijo que intentó evadir las preguntas de los medios de comunicación sobre la separación, pero era consciente que debía hablar ante las cámaras en cualquier momento.

Aunque se alejó de la prensa durante un tiempo, la colombiana resaltó que se le dio buen manejo al tema de su ruptura y no hubo tanta especulación como lo esperaba.

“Eso es parte de ser una celebridad y sabía que iba a pasar. No puedes esconder esas cosas (...) Tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Pensé que se iban a inventar más cosas ¡Ya sabes cómo suele ser!”, agregó Sofía Vergara.

En cuanto a la razón por la que terminó su matrimonio de 8 años con Joe Manganiello, la protagonista de Griselda, nueva serie de Netflix, habló sin titubeos en El Hormiguero.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé (...) Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que, si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos”, concluyó al respecto.

Ella sería la nueva novia de Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara

Mientras la celebridad latina es fotografiada muy cercana a Justin Saliman, el estadounidense de 46 años se muestra muy bien acompañado de una hermosa figura de la televisión norteamericana, a quien se le conoce por su participación en la serie Two and a Half Men.

Se trata de Caitlin O’Connor, una mujer que nació hace 33 años en Los Ángeles (California) y se dio a conocer inicialmente como modelo, convirtiéndose con el pasar del tiempo en imagen de reconocidas marcas y productos.

La supuesta novia de Joe Manganiello debutó como actriz en 2008, con la serie de televisión La Fábrica. De ahí en adelante ha trabajado en otras 20 producciones para la pantalla chica. Sin embargo, no solo se ha desempeñado como actriz, sino que ha demostrado como su talento como presentadora en Fox News y otros informativos.