Sofía Vergara sale con Justin Saliman, ¿qué pasó con el exmánager de Luis Miguel?

Sofía Vergara ha sido protagonista de los titulares de la prensa del corazón durante este 2023. La actriz, casada con Joe Manganiello, anunció, en julio de este año, que su matrimonio de 7 años, llegaba a su final. Rumores de ruptura rondaban a la pareja de actores desde hacía un tiempo, avivados por la ausencia de fotografías en pareja, que acostumbraba publicar asiduamente en sus redes sociales, y ningún comentario amoroso de parte y parte. El momento más evidente se dio el 10 de julio, día de cumpleaños de la barranquillera, que viajó a Europa para celebrarlo, con amigos y sin Joe, quien ese día la felicitó de manera fría. Después del anuncio, siete días después, se especuló sobre la causa del divorcio. Se habló sobre el deseo de tener hijos por parte de Manganiello, algo que la actriz de Modern Family no contemplaba, el poco apoyo del artista hacia su esposa, el darse cuenta que tenían formas de ser que nunca acabaron por acoplarse y el poco soporte que ‘la toti’ le brindó a su cónyuge, que luchaba por mantenerse sobrio.

Sofía Vergara y Joe Manganiello se casaron en noviembre del 2015. El 2 de julio del 2023, el actor solicitó el divorcio. Fotografía por: Getty Images

Después de concretar los términos de su divorcio, que solicitó Manganiello el 2 de julio, y en el que se respetó el acuerdo prenupcial, Sofía y Joe continuaron adelante con sus vidas por separado. Al actor de Pittsburgh lo vieron saliendo de un gimnasio en Los Ángeles con Caitlin O’Connor, actriz de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, quien es 12 años menor que él. Mientras tanto, su ex estaba concentrada en la familia y el trabajo, sobre todo emocionada con el estreno de Griselda, la serie que protagoniza para Netflix, que estará en la plataforma el 25 de enero del año entrante.

Pero los seguidores de ‘la toti’ se preguntaban cuándo tendría tiempo para el amor, algo que ocurrió en las últimas semanas, y que ha tenido alerta a los paparazzi, interesados por conocer cada detalle de los romances de la nueva soltera.

Sofía Vergara y Alejandro Asensi se conocen hace casi 30 años

Las alarmas se encendieron con una fotografía que Sofía publicó en su Instagram, donde aparecía junto a Alejandro Asensi Blanquet, el empresario y productor famoso por haber sido mánager de Luis Miguel durante 10 años. Al parecer, el vínculo entre la barranquillera y el valenciano habría nacido hace casi 30 años, pues en 1995, año en que, se dice, la actriz vivió un romance con ‘El sol de México’, el empresario, que entonces tenía 26 años, comenzó a trabajar con el ídolo. De esa época existen varias fotografías logradas por los fotógrafos, que atestiguan que entre la colombiana y el español existía una amistad. La relación con Luismi terminó, pero el vínculo entre Sofía y Alejandro siguió, tanto que en 2014, cuando ella estaba en una relación con Nick Loeb, celebró el Día de San Valentín con el también compositor. En un recorrido por las redes sociales se puede apreciar que ella ha estado presente en varias celebraciones de cumpleaños de Alejandro, además de compartir con él en cenas y fiestas.

Alejandro Asensi fue novio de la hija de Luis Miguel

Hay que recordar que Asensi, amigo de infancia de Luis Miguel es uno de los responsables de sus grandes éxitos, además de ser parte fundamental en la reconciliación con Michelle Salas, su primogénita, quien se casó con Danilo Díaz , el 18 de octubre. Se dice que Alejandro gestionó la prueba de ADN que certificaba el parentesco con el artista y estuvo al tanto de todas las necesidades de Salas. La cercanía entre el mánager y la jovencita de 19 años se transformó en romance, que, una vez descubierto por los paparazzi, se convirtió en un gran escándalo por la diferencia de edad, 20 años, y porque el padre no estaba enterado. El noviazgo con Michelle duró solo unos meses. Se ha dicho que la relación entre Luismi y Alejandro Asensi terminó por esa razón y porque, después de una auditoría, el artista se habría enterado de ciertos manejos poco correctos por parte de su amigo.

¿Quién es Justin Saliman?

Cuando todavía se hablaba del reencuentro de Sofía Vergara y Alejandro Asensi en Europa, la estrella de Hollywood los dejó perplejos a todos con la aparición de un nuevo galán en su vida. Page Six informó que la costeña, vestida con un corsé negro y pantalones de terciopelo, había vivido una velada muy especial con Justin Saliman, un importante cirujano ortopédico de 49 años. La pareja compartió en un restaurante de Beverly Hills, y fue literalmente iluminada por los flashes de los fotógrafos.

Quien, al parecer, es el nuevo interés amoroso de la barranquillera es especialista en rodilla, hombro y cadera. El médico de la Universidad de Colorado, es graduado en Medicina Deportiva de la Universidad de Stanford y fundó Ceterix Ortophedics, donde trabaja y creó un sistema que repara meniscos.

El nuevo galán de Sofía Vergara no es ajeno al mundo de la farándula, pues se casó en 2008 con la actriz Bree Turner, recordada como Tina en Triunfos robados y Joy en La cruda verdad. La pareja, que tiene dos hijos, Stella Jean y Dean, se divorció después de 10 años de matrimonio.

Los allegados de la inolvidable Gloria Delgado-Prichett de Modern Family, le manifestaron a US WEEKLY algunas intimidades de esta naciente relación. “Sofía se siente atraída por su sentido del humor y su inteligencia. Además, es un total caballero y la trata con nada más que respeto. Está emocionada de ver hacia dónde van las cosas”.