Ricardo Quevedo padece una difícil enfermedad: “debo tomar medicamentos”

Ricardo Quevedo es uno de los mejores comediantes del país. Es conocido en el mundo artístico como ‘Cejas pobladas’ y también se ha desempeñado como guionista y actor. Su carrera la ha desarrollado en el cine, teatro, televisión y en plataformas digitales.

Te puede interesar: Daniela Álvarez enfrentó doloroso momento: “acepto la voluntad de Dios”

Hizo parte de varios programas de humor como Los comediantes de la noche, de RCN TV y el Festival internacional del humor, de Caracol TV. En la pantalla grande como actor ha estado en: Nos vamos pal mundial, Se nos armó la gorda, ¿Usted no sabe quién soy yo, Si sabe como me pongo ¿pa’ qué me invitan?, El que se enamora pierde y No andaba muerto, estaba de parranda.

Ricardo comenzó como cuentero en espacios callejeros y bares de Bogotá. Más adelante comenzó a hacer stand up comedy hasta que se dio a conocer y se convirtió en un gran comediante.

Más historias de vida Carlos Vives contó por qué se separó de Margarita Rosa de Francisco: “sufrí mucho” El divorcio de Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco fue uno de los más sonados de la farándula colombiana. ¿Qué pasó entre ellos? ¡Entérate aquí! Leer aquí: Carlos Vives contó por qué se separó de Margarita Rosa de Francisco: “sufrí mucho” Carolina Cruz le ‘salvó’ la vida a Ana Karina Soto en una crisis de ansiedad Ana Karina Soto, presentadora de ‘Buen día Colombia’, reveló cómo fue la dura etapa que vivió hace un tiempo. Esto le ocurrió. Leer aquí: Carolina Cruz le ‘salvó’ la vida a Ana Karina Soto en una crisis de ansiedad

¿Qué le pasó a Ricardo Quevedo?

Hace unos días fue invitado al programa de entrevistas de ‘Juanpis González’, personaje interpretado por el también comediante Alejandro Riaño. Durante la charla que duró un poco más de una hora, Quevedo reveló varios detalles de su vida, entre ellos, cómo fue su infancia, adolescencia y cómo llegó a la comedia.

Asimismo, terminó confesando que desde hace unos años le diagnosticaron epilepsia, por lo que ha tenido que enfrentar la medicación diaria. “Yo sufro de epilepsia, una vez en un ataque me fracturé el hombro. No me volvió a pasar, yo no estaba tomando medicamentos, fueron unas tres veces que me sucedió, hasta que ya comencé a tomarlos y desde entonces feliz. Yo debo tomar medicamentos todos los días”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ricardo Quevedo sufrió de depresión

La epilepsia no ha sido el único problema de salud que el comediante de 38 años ha tenido que enfrentar. En la misma entrevista contó que hace tres años sufrió de ansiedad y depresión. En ese momento, Alejandro Riaño lo había invitado a grabar ese mismo programa y aunque lo hicieron, a los pocos días Ricardo se arrepintió y le pidió a su colega que no la sacara. “Yo estaba atravesando un momento muy difícil, yo a Alejo siempre lo he querido muchísimo. En ese entonces cuando él me invitó yo dije que sí, pero estaba con una depresión, ansiedad, me habían descubierto lo de la epilepsia, ese día para mí no fue chévere, yo estaba en modo automático, estaba muy mal. Le dije a Alejo (Alejandro Riaño): no me siento cómodo con la entrevista, me parece que no debería salir porque fue un momento muy ‘heavy’ de mi vida”, contó.

En el 2021 realizó una publicación en sus redes sociales contando un poco lo que sucedía con su vida. De paso, envió un profundo y reflexivo mensaje a sus seguidores. “Hace varios años que me sentía muy mal y no sabía la causa. Los últimos 15 días han sido muy importantes para mí, porque por fin me diagnosticaron la razón. Hoy me escapé para pensar en todo lo que me ha pasado, en gran parte a raíz de eso. Toda la gente con la que la he cagado. Todos los errores que he cometido. Tantas discusiones innecesarias, tantas batallas que no merecían importancia. Tantas cosas que perdí, tantas cosas que no valoré. Tanta gente que quise y que no hice sentir querida. Tantas oportunidades perdidas y tanta impaciencia e incertidumbre. Pero ya qué. Estoy medicado y me siento mucho mejor. Creo profundamente en que uno debe darse la oportunidad de volver a empezar. Y hacerlo las veces que sea necesario. Ofrecer una disculpa, perdonar y perdonarse. Buscar nuevas pasiones, intentar lo que a uno lo hace feliz. Enfocarse, pero darse la oportunidad de huir de vez en cuando. Buscar tranquilidad”.

Al final, aseguró que gracias a los medicamentos se ha sentido mucho mejor. “Ya estoy muchísimo mejor, mucho más enfocado y mucho más tranquilo. Hasta ando más sonriente y todo (gracias al medicamento jajajaja). Vienen cosas grandes y ahora ya tengo las herramientas para enfrentarlas”.