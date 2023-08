Daniela Álvarez enfrentó doloroso momento: “acepto la voluntad de Dios”

Daniela Álvarez ha sido una de las presentadoras de entretenimiento más queridas no solo en Colombia, sino también en varios países de Latinoamérica. Luego de su amputación en el 2020, la barranquillera ha sido inspiración para millones de personas que también tienen algún tipo de discapacidad física.

¿Cómo va el pie derecho de Daniela Álvarez?

Como bien se ha podido conocer, producto de una isquemia, la expresentadora del Desafío The Box tuvo que someterse a una dolorosa amputación de su pierna izquierda. En ese momento, los médicos le aseguraron que su otro pie podía correr el mismo riesgo. Hace un tiempo, Daniela le contó a sus seguidores lo que ocurre realmente: “mi pie derecho que fue el que me quedó caído, mi isquemia lo afectó en su máxima expresión y pues muy difícilmente se podrá volver a mover bien”.

De acuerdo con lo que dijo en ese momento, el proceso no ha sido nada fácil, pues su pie no ha podido recuperar la movilidad necesaria. “Después de perder una pierna, una noticia de estas no nos da tan duro. Creía y tenía la esperanza de que mi pie pudiera llegar a recuperarse mucho, incluso, esperaba un 80 % de recuperación. Pero acepto la voluntad de Dios y me la pone un poquito difícil para demostrarle al mundo que sí se puede. Estoy súper tranquila, voy a seguir en mis terapias”.

Daniela Álvarez no pudo esquiar en Australia

En los últimos días, la modelo y presentadora viajó a Australia en compañía de su hermano Ricky. Antes de su amputación, una de las actividades que más disfrutaba era esquiar, así que por esa razón, quiso hacerlo en ese país, pero lamentablemente no pudo porque no tenían equipos especializados para personas con discapacidad.

La noticia la entristeció un poco, pero sin embargo, en sus redes sociales posteó un conmovedor mensaje: “venir a este lugar fue emocionalmente difícil para mi, pero déjame contarte algo. El Monte Buller en Australia es un lugar privilegiado para esquiar. Al llegar, desafortunadamente no tenían esquís adaptados para personas con discapacidad, por eso lo que pude hacer fue sentarme dos días en la terraza de un café, viendo a miles de personas esquiar en la montaña. Tenía un deseo enorme de tener mis dos piernas para esquiar, pero en vez de ponerme triste, quejarme o lamentarme, le di las gracias a Dios por haberme permitido ver a mi hermano esquiar por primera vez, haberle enseñado lo poco o mucho que yo sabía, acompañarlo desde aquella terraza para aplaudirlo, mientras veía esa felicidad en él y en todas esas personas, una felicidad que alguna vez yo también sentí”, se lee en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram donde tiene 4,5 millones de seguidores.

De igual manera, reveló que, aunque sí le dolió la situación, entiende que todo eso la hace más fuerte. “Esto me recuerda que en la vida las cosas no son tan cual como nosotros queremos o esperamos, hay muchas situaciones que no deseamos, que no pedimos o que ni siquiera imaginamos que podrían pasarnos, y aunque duelen o nos incomodan, son las que más nos forjan como personas mostrándonos que no tenemos el control de lo que sucede y que lo que si podemos decidir ES ABRAZAR LA DIFICULTAD DESDE EL AMOR, tratar cualquier situación difícil con amor, y entonces las transformamos, convirtiéndolas en bendiciones para nuestras vidas”.