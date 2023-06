Reconocida actriz de ‘Pálpito’ lleva 10 años sin usar desodorante, ¿quién es?

La mayoría de famosos de Colombia y el mundo utilizan sus redes sociales para hablar de sus proyectos profesionales, personales y familiares. La dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram es uno de los medios más usados por ellos para que sus seguidores se enteren de algunos detalles desconocidos de sus vidas.

Te puede interesar: Evaluna sorprendió con foto de su nueva figura, ¿qué se hizo?

¿Por qué Laura Londoño dejó de usar desodorante?

Laura Londoño es una de las actrices más destacadas del país. Ha hecho parte de importantes producciones en teatro, cine y televisión, entre ellas, Rafael Orozco, el ídolo, Comando élite, La ley del corazón, Bloque de búsqueda, Narcos, Paraíso travel, Café con aroma de mujer, El cartel de los sapos: el origen, Manes y Pálpito.

Más historias de vida Expresentadora de ‘Lo sé todo’ perdió 800 millones en criptomonedas: fue terrible La modelo y presentadora que hizo parte de ‘Lo sé todo’, del Canal 1, reveló que esa pérdida financiera también acabó con su hogar. Conoce su historia. Leer aquí: Expresentadora de ‘Lo sé todo’ perdió 800 millones en criptomonedas: fue terrible Reconocida expresentadora de RCN dejó la TV y ahora vende frutas y verduras La expresentadora de ‘Noticias RCN’ se alejó del periodismo para montar su emprendimiento de frutas, verduras, lácteos y otros productos orgánicos. Leer aquí: Reconocida expresentadora de RCN dejó la TV y ahora vende frutas y verduras

En su cuenta de Instagram tiene 2,8 millones de seguidores y allí también suele ser muy activa. Recientemente hizo una confesión que dejó a más de uno sorprendido. Mientras respondía varios interrogantes que le habían dejado los usuarios, hubo una respuesta en particular que generó múltiples comentarios en redes sociales.

“¿Qué desodorante estás utilizando?”, le preguntaron, a lo que ella contestó: “pues te cuento que llevo la módica suma de 10 años sin usar desodorante. Ninguno, ninguno, ninguno, cero, cero, absolutamente cero. Porque en algún momento me di cuenta que el cáncer de mama está muy asociado a los desodorantes, no tanto por ser desodorantes, sino por ser antitranspirantes”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego, fue enfática en afirmar que en las axilas hay una glándula que necesariamente tiene que transpirar. El proceso no ha sido de un momento a otro sino que le tomó un buen tiempo: “no tiene que oler feo, pero sí tiene que sudar y sacar las toxinas por ahí. Entonces hice como un détox de eso. Empecé usando un desodorante natural y eso toma un tiempo para que el cuerpo se acomode y regule su pH. Cuando uno logra trascender esa incomodidad inicial, luego ya no tuve que usar nada”, confesó.

En redes los comentarios no han faltado: “¿y quién en su sano juicio hace esa pregunta?”, “ya sé por qué era la molestia de William Levi”, “los que no usan desodorante, quizá no han pensado que no es que no huelan, sino que ya su nariz se acostumbró al olor y ya ustedes no lo perciben, pero los demás sí”, “es lo mejor”, “una persona que conocí decía que no usaba desodorante y que jamás le daba mal olor… ella no lo sentía pero nosotros sí”, “Depende del ph de cada persona”.