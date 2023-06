Reconocida expresentadora de RCN dejó la TV y ahora vende frutas y verduras

La televisión le ha permitido a muchos artistas darse a conocer en sus facetas como actores, actrices, periodistas, presentadores, etc. Aunque han triunfado en ese medio, muchos famosos han decidido dejar su vida en las pantallas por el emprendimiento.

Gina Acuña: de presentadora a vender mercados

Gina Acuña, quien se destacó por su trabajo como presentadora en Noticias RCN, CM& y Red + Noticias, sorprendió a sus seguidores al dejar de aparecer en la pantalla chica para enfocarse en el uso de herramientas digitales para desarrollar otros de sus talentos.

La santandereana es experta en vida saludable y yoga, por esa razón, se ha estado enfocando en dar clases a sus seguidores que quieren tener un mejor estilo de vida. Además, creó su propia empresa donde distribuye algunos alimentos orgánicos. La idea nació después de la pandemia.

En entrevista con La Red, de Caracol Televisión, dijo: “salir de la ciudad, a vivir al campo, dictar clases de yoga todos los días y a vender mercados, entonces sí es un cambio completamente abrupto y totalmente radical, pero todo es progresivo, la vida me estaba preparando para llegar a esto. A raíz de la pandemia nació la idea con mi familia de comercializar los productos de la finca, yo le digo mi paraíso”.

Además, en diálogo con Lo sé todo también se refirió a su nueva vida, afirmando que inicialmente el negocio comenzó con pocos clientes y hoy en día ya tiene una cantidad considerable. “Yo empecé con ocho clientes muy cercanos, amigos muy cercanos y hoy en día tenemos una cantidad considerable de clientes que debemos atender y consentir y que está fidelizados, sobre todo y eso es lo más importante, que son muy cercanos”.

La presentadora cuenta con el apoyo de sus familiares, con quienes ha logrado que su emprendimiento sea todo un éxito. “Mi madre procesa los lácteos de una manera súper amorosa y hay un dato súper curioso porque personas que no toleran los lácteos prueban los de mi mamá y dicen ‘por arte de magia, por cosas, no sé qué quiere decir esto, pero no nos hacen daño’, aseguró.

¿Gina Acuña volverá a la televisión?

Una de las preguntas que más suelen hacerle sus seguidores es si en algún momento volvería a la televisión o no, pues constantemente Gina está recibiendo mensajes donde le dicen que la extrañan. “Amo las pantallas, amo comunicar y creo que no lo he dejado de hacer en medio de mis actividades ahora y no lo dejo de hacer tampoco a través de las pantallas, sí me hace falta, pero me encantaría regresar con un programa que tenga que ver con todo esto, el bienestar, conciencia, con alimentar el alma de las personas y entregarles herramientas y conocimientos para que puedan vivir de una manera más simple, más sencilla y más felices”, puntualizó.